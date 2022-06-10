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Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне - РИА Новости, 10.06.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220610/prezentatsiya-1794453358.html
Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне
Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне - РИА Новости, 10.06.2022
Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне
Опыт работы молодежных резиденций и развития волонтерского движения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был представлен на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T07:56
2022-06-10T07:56
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Опыт работы молодежных резиденций и развития волонтерского движения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был представлен на Международной научно-практической конференции в Новосибирске, сообщил глава района Андрей Трубецкой.По его словам, деятельность муниципалитета была презентована в ходе конференции "Государственная молодежная политика: практики и стратегии", в которой участие приняли представители не только России, но и специалисты из Белоруссии, Китая, Таджикистана, Армении и Монголии. Сургутский район представляли директор департамента образования и молодежной политики администрации Ольга Кочурова и главный специалист службы молодежной политики Валентина Хомутовская."В Сургутском районе живет 38 303 человек от 14 до 35 лет (это 30% населения). Для них открыты молодежные центры в четырех поселениях: Локосово, Высоком Мысу и Угуте, Русскинской. Еще в четырех – Барсово, Лямина, Сытомино, Ульт-Ягуне – центры откроются уже в этом году. Основная их функция – профориентация и дополнительное образование ребят в сферах: медиа, творчество, патриотическое воспитание, сити-фермерство и добровольческая деятельность", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что для поддержки волонтерства в муниципалитете созданы и работает Центр добровольческих инициатив, в котором состоят более 1,6 тысячи человек, также функционируют штабы "Волонтеры Победы" и "Волонтеры медики". В общей сложности, по словам Трубецкого, в районе работают 67 волонтерских организаций.
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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
07:56 10.06.2022
 
Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне

Молодежные резиденции Сургутского района Югры презентовали на международном уровне

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Опыт работы молодежных резиденций и развития волонтерского движения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был представлен на Международной научно-практической конференции в Новосибирске, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
По его словам, деятельность муниципалитета была презентована в ходе конференции "Государственная молодежная политика: практики и стратегии", в которой участие приняли представители не только России, но и специалисты из Белоруссии, Китая, Таджикистана, Армении и Монголии. Сургутский район представляли директор департамента образования и молодежной политики администрации Ольга Кочурова и главный специалист службы молодежной политики Валентина Хомутовская.
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6 июня, 18:09Ханты-Мансийский Автономный Округ
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"В Сургутском районе живет 38 303 человек от 14 до 35 лет (это 30% населения). Для них открыты молодежные центры в четырех поселениях: Локосово, Высоком Мысу и Угуте, Русскинской. Еще в четырех – Барсово, Лямина, Сытомино, Ульт-Ягуне – центры откроются уже в этом году. Основная их функция – профориентация и дополнительное образование ребят в сферах: медиа, творчество, патриотическое воспитание, сити-фермерство и добровольческая деятельность", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что для поддержки волонтерства в муниципалитете созданы и работает Центр добровольческих инициатив, в котором состоят более 1,6 тысячи человек, также функционируют штабы "Волонтеры Победы" и "Волонтеры медики". В общей сложности, по словам Трубецкого, в районе работают 67 волонтерских организаций.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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