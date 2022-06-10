https://ria.ru/20220610/prezentatsiya-1794453358.html

Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне

Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне - РИА Новости, 10.06.2022

Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне

Опыт работы молодежных резиденций и развития волонтерского движения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был представлен на... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T07:56

2022-06-10T07:56

2022-06-10T07:56

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Опыт работы молодежных резиденций и развития волонтерского движения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был представлен на Международной научно-практической конференции в Новосибирске, сообщил глава района Андрей Трубецкой.По его словам, деятельность муниципалитета была презентована в ходе конференции "Государственная молодежная политика: практики и стратегии", в которой участие приняли представители не только России, но и специалисты из Белоруссии, Китая, Таджикистана, Армении и Монголии. Сургутский район представляли директор департамента образования и молодежной политики администрации Ольга Кочурова и главный специалист службы молодежной политики Валентина Хомутовская."В Сургутском районе живет 38 303 человек от 14 до 35 лет (это 30% населения). Для них открыты молодежные центры в четырех поселениях: Локосово, Высоком Мысу и Угуте, Русскинской. Еще в четырех – Барсово, Лямина, Сытомино, Ульт-Ягуне – центры откроются уже в этом году. Основная их функция – профориентация и дополнительное образование ребят в сферах: медиа, творчество, патриотическое воспитание, сити-фермерство и добровольческая деятельность", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что для поддержки волонтерства в муниципалитете созданы и работает Центр добровольческих инициатив, в котором состоят более 1,6 тысячи человек, также функционируют штабы "Волонтеры Победы" и "Волонтеры медики". В общей сложности, по словам Трубецкого, в районе работают 67 волонтерских организаций.

https://ria.ru/20220606/sad-1793557066.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ