17:08 10.06.2022 (обновлено: 17:20 10.06.2022)
PornHub уволил единственного сотрудника в России
Компания PornHub уволила своего единственного сотрудника в России
Логотип сайта Pornhub. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Руководители компании PornHub уволили единственного сотрудника, который работал из России, — специалиста по маркетингу Дмитрия Колодина. Об этом бывший администратор паблика сайта во "ВКонтакте" сам рассказал в телеграм-канале.
Он заявил, что с февраля ожидал от руководства даже более радикального решения, однако офис PornHub, по словам Колодина, "не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов".
"Я никогда не работал в штате ПХ и был наемным консультантом все эти шесть лет по контракту. Прекрасно понимая тогда в феврале, что ребята имеют полное право как минимум контракт заморозить, а то и разорвать, ибо стало очевидно, что в ближайший год никакие активности не представляются возможными", — прокомментировал молодой человек свое увольнение.
Сообщество PornHub во "ВКонтакте" насчитывает около полумиллиона подписчиков.