https://ria.ru/20220610/pornhub-1794620619.html

PornHub уволил единственного сотрудника в России

PornHub уволил единственного сотрудника в России - РИА Новости, 10.06.2022

PornHub уволил единственного сотрудника в России

Руководители компании PornHub уволили единственного сотрудника, который работал из России, — специалиста по маркетингу Дмитрия Колодина. Об этом бывший... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:08

2022-06-10T17:08

2022-06-10T17:20

общество

технологии

pornhub

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Руководители компании PornHub уволили единственного сотрудника, который работал из России, — специалиста по маркетингу Дмитрия Колодина. Об этом бывший администратор паблика сайта во "ВКонтакте" сам рассказал в телеграм-канале.Он заявил, что с февраля ожидал от руководства даже более радикального решения, однако офис PornHub, по словам Колодина, "не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов".Сообщество PornHub во "ВКонтакте" насчитывает около полумиллиона подписчиков.

https://ria.ru/20220420/netflix-1784534475.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, технологии, pornhub