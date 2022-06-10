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PornHub уволил единственного сотрудника в России - РИА Новости, 10.06.2022
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PornHub уволил единственного сотрудника в России
PornHub уволил единственного сотрудника в России - РИА Новости, 10.06.2022
PornHub уволил единственного сотрудника в России
Руководители компании PornHub уволили единственного сотрудника, который работал из России, — специалиста по маркетингу Дмитрия Колодина. Об этом бывший... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:08
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общество
технологии
pornhub
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Руководители компании PornHub уволили единственного сотрудника, который работал из России, — специалиста по маркетингу Дмитрия Колодина. Об этом бывший администратор паблика сайта во "ВКонтакте" сам рассказал в телеграм-канале.Он заявил, что с февраля ожидал от руководства даже более радикального решения, однако офис PornHub, по словам Колодина, "не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов".Сообщество PornHub во "ВКонтакте" насчитывает около полумиллиона подписчиков.
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общество, технологии, pornhub
17:08 10.06.2022 (обновлено: 17:20 10.06.2022)
 
PornHub уволил единственного сотрудника в России

Компания PornHub уволила своего единственного сотрудника в России

© AFP 2022 / Lionel BonaventureЛоготип сайта Pornhub
Логотип сайта Pornhub - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / Lionel Bonaventure
Логотип сайта Pornhub. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Руководители компании PornHub уволили единственного сотрудника, который работал из России, — специалиста по маркетингу Дмитрия Колодина. Об этом бывший администратор паблика сайта во "ВКонтакте" сам рассказал в телеграм-канале.
Он заявил, что с февраля ожидал от руководства даже более радикального решения, однако офис PornHub, по словам Колодина, "не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов".

"Я никогда не работал в штате ПХ и был наемным консультантом все эти шесть лет по контракту. Прекрасно понимая тогда в феврале, что ребята имеют полное право как минимум контракт заморозить, а то и разорвать, ибо стало очевидно, что в ближайший год никакие активности не представляются возможными", — прокомментировал молодой человек свое увольнение.

Сообщество PornHub во "ВКонтакте" насчитывает около полумиллиона подписчиков.
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