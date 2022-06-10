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Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине
Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине - РИА Новости, 10.06.2022
Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет России после информации о жестоком обращении с... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:04
2022-06-10T22:04
2022-06-10T22:05
специальная военная операция на украине
украина
россия
служба безопасности украины
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет России после информации о жестоком обращении с российскими пленными на Украине."Мы обратились в Следственный комитет России для проведения тщательного расследования и восстановления справедливости", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее словам, поступают обращения о бесчеловечном обращении с российскими военными в плену на Украине. Один из них стал свидетелем убийства сослуживца. Она рассказала, что, "находясь в здании СБУ в невыносимых условиях с мешком на голове, он постоянно подвергался унижениям, оскорблениям и жестоким избиениям, в результате которых ему сломали нос и причинили другие телесные повреждения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, служба безопасности украины, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
22:04 10.06.2022 (обновлено: 22:05 10.06.2022)
Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине
Москалькова обратилась в СК после сообщений о жестоком обращении с пленными на Украине