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Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/plennye-1794695536.html
Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине
Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине - РИА Новости, 10.06.2022
Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет России после информации о жестоком обращении с... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:04
2022-06-10T22:05
специальная военная операция на украине
украина
россия
служба безопасности украины
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет России после информации о жестоком обращении с российскими пленными на Украине."Мы обратились в Следственный комитет России для проведения тщательного расследования и восстановления справедливости", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее словам, поступают обращения о бесчеловечном обращении с российскими военными в плену на Украине. Один из них стал свидетелем убийства сослуживца. Она рассказала, что, "находясь в здании СБУ в невыносимых условиях с мешком на голове, он постоянно подвергался унижениям, оскорблениям и жестоким избиениям, в результате которых ему сломали нос и причинили другие телесные повреждения".
https://ria.ru/20220606/spetslager-1793573506.html
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украина, россия, служба безопасности украины, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
22:04 10.06.2022 (обновлено: 22:05 10.06.2022)
 
Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине

Москалькова обратилась в СК после сообщений о жестоком обращении с пленными на Украине

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет России после информации о жестоком обращении с российскими пленными на Украине.
"Мы обратились в Следственный комитет России для проведения тщательного расследования и восстановления справедливости", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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По ее словам, поступают обращения о бесчеловечном обращении с российскими военными в плену на Украине. Один из них стал свидетелем убийства сослуживца. Она рассказала, что, "находясь в здании СБУ в невыносимых условиях с мешком на голове, он постоянно подвергался унижениям, оскорблениям и жестоким избиениям, в результате которых ему сломали нос и причинили другие телесные повреждения".
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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