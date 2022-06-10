https://ria.ru/20220610/plennye-1794695536.html

Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине

Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине - РИА Новости, 10.06.2022

Москалькова призвала СК расследовать обращение с пленными на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет России после информации о жестоком обращении с... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T22:04

2022-06-10T22:04

2022-06-10T22:05

специальная военная операция на украине

украина

россия

служба безопасности украины

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет России после информации о жестоком обращении с российскими пленными на Украине."Мы обратились в Следственный комитет России для проведения тщательного расследования и восстановления справедливости", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее словам, поступают обращения о бесчеловечном обращении с российскими военными в плену на Украине. Один из них стал свидетелем убийства сослуживца. Она рассказала, что, "находясь в здании СБУ в невыносимых условиях с мешком на голове, он постоянно подвергался унижениям, оскорблениям и жестоким избиениям, в результате которых ему сломали нос и причинили другие телесные повреждения".

https://ria.ru/20220606/spetslager-1793573506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, служба безопасности украины, татьяна москалькова, вооруженные силы украины