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Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить
Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить - РИА Новости, 10.06.2022
Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить
Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T02:12
2022-06-10T02:12
2022-06-10T02:12
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колумбия
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БОГОТА, 10 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь."Я уже получил предупреждение, что меня пытаются убить - не пулей, а ножом. Потому что когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать", - заявил политик в обращении в своем блоге в Twitter.Бывший мэр Букараманги Эрнандес добавил, что в целях обеспечения своей безопасности он не будет появляться на публике до проведения второго тура голосования, который пройдет 19 июня.Эрнандес занял второе место в первом туре президентских выборов в Колумбии после кандидата от левых сил Густаво Петро. Он обошел в президентской гонке кандидата от правых Федерико Гутьерреса, которого поддерживали традиционные партии.
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в мире, колумбия
Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить
Кандидат в президенты Колумбии Эрнандес заявил, что его планируют убить
БОГОТА, 10 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь.
"Я уже получил предупреждение, что меня пытаются убить - не пулей, а ножом. Потому что когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать", - заявил политик в обращении в своем блоге в Twitter.
Бывший мэр Букараманги Эрнандес добавил, что в целях обеспечения своей безопасности он не будет появляться на публике до проведения второго тура голосования, который пройдет 19 июня.
Эрнандес занял второе место в первом туре президентских выборов в Колумбии
после кандидата от левых сил Густаво Петро
. Он обошел в президентской гонке кандидата от правых Федерико Гутьерреса, которого поддерживали традиционные партии.