Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/plany-1794443076.html
Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить
Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить - РИА Новости, 10.06.2022
Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить
Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T02:12
2022-06-10T02:12
в мире
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_9e1ad0c82994a3fe71ed2d8fa1bc9743.jpg
БОГОТА, 10 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь."Я уже получил предупреждение, что меня пытаются убить - не пулей, а ножом. Потому что когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать", - заявил политик в обращении в своем блоге в Twitter.Бывший мэр Букараманги Эрнандес добавил, что в целях обеспечения своей безопасности он не будет появляться на публике до проведения второго тура голосования, который пройдет 19 июня.Эрнандес занял второе место в первом туре президентских выборов в Колумбии после кандидата от левых сил Густаво Петро. Он обошел в президентской гонке кандидата от правых Федерико Гутьерреса, которого поддерживали традиционные партии.
https://ria.ru/20220524/kolumbiya-1790289476.html
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_65c2df15463f34f5a20fc297100a827c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия
02:12 10.06.2022
 
Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить

Кандидат в президенты Колумбии Эрнандес заявил, что его планируют убить

© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Flickr / Tijs Zwinkels
Вид на Боготу. Архивное фото
Читать ria.ru в
БОГОТА, 10 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь.
"Я уже получил предупреждение, что меня пытаются убить - не пулей, а ножом. Потому что когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать", - заявил политик в обращении в своем блоге в Twitter.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 01:30
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
Бывший мэр Букараманги Эрнандес добавил, что в целях обеспечения своей безопасности он не будет появляться на публике до проведения второго тура голосования, который пройдет 19 июня.
Эрнандес занял второе место в первом туре президентских выборов в Колумбии после кандидата от левых сил Густаво Петро. Он обошел в президентской гонке кандидата от правых Федерико Гутьерреса, которого поддерживали традиционные партии.
 
В миреКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала