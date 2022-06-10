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Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить

Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить - РИА Новости, 10.06.2022

Кандидат в президенты Колумбии заявил, что его планируют убить

Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T02:12

2022-06-10T02:12

2022-06-10T02:12

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колумбия

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БОГОТА, 10 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь."Я уже получил предупреждение, что меня пытаются убить - не пулей, а ножом. Потому что когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать", - заявил политик в обращении в своем блоге в Twitter.Бывший мэр Букараманги Эрнандес добавил, что в целях обеспечения своей безопасности он не будет появляться на публике до проведения второго тура голосования, который пройдет 19 июня.Эрнандес занял второе место в первом туре президентских выборов в Колумбии после кандидата от левых сил Густаво Петро. Он обошел в президентской гонке кандидата от правых Федерико Гутьерреса, которого поддерживали традиционные партии.

https://ria.ru/20220524/kolumbiya-1790289476.html

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