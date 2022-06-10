11:37 10.06.2022 (обновлено: 11:38 10.06.2022)
Путин отметил вклад Петра I в "созидание мощной, единой державы"
Путин в приветствии организаторам выставки о Петре I отметил его вклад в историю России
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Петр I. Рождение империи"
Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Петр I. Рождение империи". Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам выставки "Петр I. Рождение империи" отметил вклад первого русского императора в "созидание мощной, единой державы", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия выставки, посвященной 350-летию со дня рождения Петра I. К этой знаменательной дате приурочено большое количество симпозиумов и конференций, выставок и форумов, проходящих по всей стране. Проведение столь масштабных торжеств – дань глубокого уважения к Петру I, выдающемуся государственному деятелю и нашему соотечественнику, к его огромному вкладу в укрепление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, в развитие экономики и военного дела, науки, культуры, образования", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что выставка станет одним из наиболее важных юбилейных мероприятий, будет достойно выполнять свою высокую просветительскую, патриотическую миссию, а ее мультимедийный формат привлечет внимание любителей и знатоков истории всех поколений.
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