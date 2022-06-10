https://ria.ru/20220610/petr-1794493910.html

Путин отметил вклад Петра I в "созидание мощной, единой державы"

Путин отметил вклад Петра I в "созидание мощной, единой державы" - РИА Новости, 10.06.2022

Путин отметил вклад Петра I в "созидание мощной, единой державы"

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам выставки "Петр I. Рождение империи" отметил вклад первого русского императора в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:37

2022-06-10T11:37

2022-06-10T11:38

петр i

политика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794378590_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_1462c8ad692fec1a4acbe29aba878a5d.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам выставки "Петр I. Рождение империи" отметил вклад первого русского императора в "созидание мощной, единой державы", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю открытия выставки, посвященной 350-летию со дня рождения Петра I. К этой знаменательной дате приурочено большое количество симпозиумов и конференций, выставок и форумов, проходящих по всей стране. Проведение столь масштабных торжеств – дань глубокого уважения к Петру I, выдающемуся государственному деятелю и нашему соотечественнику, к его огромному вкладу в укрепление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, в развитие экономики и военного дела, науки, культуры, образования", - говорится в телеграмме.Президент выразил уверенность, что выставка станет одним из наиболее важных юбилейных мероприятий, будет достойно выполнять свою высокую просветительскую, патриотическую миссию, а ее мультимедийный формат привлечет внимание любителей и знатоков истории всех поколений.

https://ria.ru/20220609/petr-1794337144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

петр i, политика, россия, владимир путин