Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20220610/oruzhie-1794444146.html
"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы
"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы - РИА Новости, 10.06.2022
"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы
ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T03:04
2022-06-10T03:47
новое оружие россии
безопасность
ростех
цнииточмаш
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103616/88/1036168883_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_c23eb7053c462d0275eeced01c4f4982.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах армии, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Как отметил Оздоев, в "Ростехе" создан охотничий карабин со сменными модулями, позволяющими оперативно заменить стволы и использовать патроны разного калибра. Он уже прошел серию испытаний.Он добавил, что разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета.Это "позволит облегчить ремонт и восстановление образцов оружия, а в заводских условиях создаст возможность быстрого перехода на другой калибр в случае создания новых боеприпасов", уточнил Оздоев.
https://ria.ru/20211125/mishen-1760640440.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103616/88/1036168883_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_c1b747852945dace36bf555bb59295d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ростех, цнииточмаш, россия
03:04 10.06.2022 (обновлено: 03:47 10.06.2022)
 
"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы

Корпорация "Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Ростех"
Логотип компании Ростех - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах армии, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Как отметил Оздоев, в "Ростехе" создан охотничий карабин со сменными модулями, позволяющими оперативно заменить стволы и использовать патроны разного калибра. Он уже прошел серию испытаний.

"Специалисты ЦНИИточмаш обладают всеми компетенциями, чтобы масштабировать технологию и реализовать ее не только для гражданского сегмента, но и для стрелкового оружия, создаваемого в интересах вооруженных сил", - сообщил директор.

Он добавил, что разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета.
Это "позволит облегчить ремонт и восстановление образцов оружия, а в заводских условиях создаст возможность быстрого перехода на другой калибр в случае создания новых боеприпасов", уточнил Оздоев.
Занятия по огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 02:06Новое оружие России
В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРостехЦНИИТОЧМАШРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала