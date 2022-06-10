https://ria.ru/20220610/oruzhie-1794444146.html

"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы

"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы - РИА Новости, 10.06.2022

"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы

ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T03:04

2022-06-10T03:04

2022-06-10T03:47

новое оружие россии

безопасность

ростех

цнииточмаш

россия

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах армии, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Как отметил Оздоев, в "Ростехе" создан охотничий карабин со сменными модулями, позволяющими оперативно заменить стволы и использовать патроны разного калибра. Он уже прошел серию испытаний.Он добавил, что разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета.Это "позволит облегчить ремонт и восстановление образцов оружия, а в заводских условиях создаст возможность быстрого перехода на другой калибр в случае создания новых боеприпасов", уточнил Оздоев.

https://ria.ru/20211125/mishen-1760640440.html

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безопасность, ростех, цнииточмаш, россия