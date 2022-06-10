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"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы
"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы - РИА Новости, 10.06.2022
"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы
ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T03:04
2022-06-10T03:04
2022-06-10T03:47
новое оружие россии
безопасность
ростех
цнииточмаш
россия
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах армии, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Как отметил Оздоев, в "Ростехе" создан охотничий карабин со сменными модулями, позволяющими оперативно заменить стволы и использовать патроны разного калибра. Он уже прошел серию испытаний.Он добавил, что разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета.Это "позволит облегчить ремонт и восстановление образцов оружия, а в заводских условиях создаст возможность быстрого перехода на другой калибр в случае создания новых боеприпасов", уточнил Оздоев.
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безопасность, ростех, цнииточмаш, россия
03:04 10.06.2022 (обновлено: 03:47 10.06.2022)
"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы
Корпорация "Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах армии, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Как отметил Оздоев, в "Ростехе
" создан охотничий карабин со сменными модулями, позволяющими оперативно заменить стволы и использовать патроны разного калибра. Он уже прошел серию испытаний.
"Специалисты ЦНИИточмаш обладают всеми компетенциями, чтобы масштабировать технологию и реализовать ее не только для гражданского сегмента, но и для стрелкового оружия, создаваемого в интересах вооруженных сил", - сообщил директор.
Он добавил, что разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета.
Это "позволит облегчить ремонт и восстановление образцов оружия, а в заводских условиях создаст возможность быстрого перехода на другой калибр в случае создания новых боеприпасов", уточнил Оздоев.