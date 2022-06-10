https://ria.ru/20220610/obstrel-1794597430.html

Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку

Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку

Украинские войска за почти 40 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 5 мин калибром 120 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:10

2022-06-10T16:10

2022-06-10T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за почти 40 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 5 мин калибром 120 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.20 - н.п. Отрадовка - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 14.56 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220610/vzryv-1794591224.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины