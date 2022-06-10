Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за 40 минут выпустили по Горловке 12 снарядов и пять мин
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы в Горловке
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за почти 40 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 5 мин калибром 120 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.20 - н.п. Отрадовка - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 14.56 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".