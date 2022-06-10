Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794597430.html
Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку
Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку
Украинские войска за почти 40 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 5 мин калибром 120 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:10
2022-06-10T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за почти 40 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 5 мин калибром 120 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.20 - н.п. Отрадовка - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 14.56 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220610/vzryv-1794591224.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
16:10 10.06.2022
 
Украинские войска 40 минут обстреливали Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за 40 минут выпустили по Горловке 12 снарядов и пять мин

© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы в Горловке
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы в Горловке
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за почти 40 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 5 мин калибром 120 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.20 - н.п. Отрадовка - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 14.56 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кадры взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 15:53Специальная военная операция на Украине
В центре Донецка прогремел взрыв
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала