https://ria.ru/20220610/nato-1794636932.html

"Бухарестская девятка" выступила за усиление восточного фланга НАТО

"Бухарестская девятка" выступила за усиление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 10.06.2022

"Бухарестская девятка" выступила за усиление восточного фланга НАТО

Страны "Бухарестской девятки" выступают за увеличение количество солдат НАТО на восточном фланге альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда во время саммита... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:53

2022-06-10T17:53

2022-06-10T17:53

нато

польша

болгария

венгрия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

анджей дуда

в мире

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БУХАРЕСТ, 10 июня – РИА Новости. Страны "Бухарестской девятки" выступают за увеличение количество солдат НАТО на восточном фланге альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда во время саммита "Бухарестской девятки" в пятницу в румынской столице.Формат "Бухарестской девятки" объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия."Мы хотим, чтобы еnhanced forward presence (усиленное присутствие на переднем крае - ред.), которое у нас сегодня на восточном фланге НАТО, не только распространилась на дополнительные страны, я здесь говорю про Болгарию, говорю про Венгрию, говорю здесь о Словакии - это принципиально уже решено - но мы также хотим, чтобы оно было преобразовано в enhanced forward defence – (усиленная передавая оборона - ред.), чтобы в результате батальонные группы, которые сегодня у нас присутствуют были преобразованы в бригадные группы, чтобы число солдат Североатлантического альянса в отдельных странах восточного фланга НАТО значительно увеличилось", - сказал Дуда.Он уточнил, что бригадная группа НАТО - "это более трех тысяч солдат".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html

https://ria.ru/20220608/atr-1794109222.html

польша

болгария

венгрия

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нато, польша, болгария, венгрия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), анджей дуда, в мире