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"Бухарестская девятка" выступила за усиление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 10.06.2022
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"Бухарестская девятка" выступила за усиление восточного фланга НАТО
"Бухарестская девятка" выступила за усиление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 10.06.2022
"Бухарестская девятка" выступила за усиление восточного фланга НАТО
Страны "Бухарестской девятки" выступают за увеличение количество солдат НАТО на восточном фланге альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда во время саммита... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:53
2022-06-10T17:53
нато
польша
болгария
венгрия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анджей дуда
в мире
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БУХАРЕСТ, 10 июня – РИА Новости. Страны "Бухарестской девятки" выступают за увеличение количество солдат НАТО на восточном фланге альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда во время саммита "Бухарестской девятки" в пятницу в румынской столице.Формат "Бухарестской девятки" объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия."Мы хотим, чтобы еnhanced forward presence (усиленное присутствие на переднем крае - ред.), которое у нас сегодня на восточном фланге НАТО, не только распространилась на дополнительные страны, я здесь говорю про Болгарию, говорю про Венгрию, говорю здесь о Словакии - это принципиально уже решено - но мы также хотим, чтобы оно было преобразовано в enhanced forward defence – (усиленная передавая оборона - ред.), чтобы в результате батальонные группы, которые сегодня у нас присутствуют были преобразованы в бригадные группы, чтобы число солдат Североатлантического альянса в отдельных странах восточного фланга НАТО значительно увеличилось", - сказал Дуда.Он уточнил, что бригадная группа НАТО - "это более трех тысяч солдат".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html
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нато, польша, болгария, венгрия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), анджей дуда, в мире
17:53 10.06.2022
 
"Бухарестская девятка" выступила за усиление восточного фланга НАТО

Президент Польши Дуда: "Бухарестская девятка" выступила за усиление НАТО на востоке

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 10 июня – РИА Новости. Страны "Бухарестской девятки" выступают за увеличение количество солдат НАТО на восточном фланге альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда во время саммита "Бухарестской девятки" в пятницу в румынской столице.
Формат "Бухарестской девятки" объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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"Мы хотим, чтобы еnhanced forward presence (усиленное присутствие на переднем крае - ред.), которое у нас сегодня на восточном фланге НАТО, не только распространилась на дополнительные страны, я здесь говорю про Болгарию, говорю про Венгрию, говорю здесь о Словакии - это принципиально уже решено - но мы также хотим, чтобы оно было преобразовано в enhanced forward defence – (усиленная передавая оборона - ред.), чтобы в результате батальонные группы, которые сегодня у нас присутствуют были преобразованы в бригадные группы, чтобы число солдат Североатлантического альянса в отдельных странах восточного фланга НАТО значительно увеличилось", - сказал Дуда.
Он уточнил, что бригадная группа НАТО - "это более трех тысяч солдат".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
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НАТОПольшаБолгарияВенгрияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Анджей ДудаВ мире
 
 
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