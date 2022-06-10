https://ria.ru/20220610/nagrada-1794731307.html
Пушилин наградил сотрудника МЧС, спасшего ребенка из-под обстрела ВСУ
Пушилин наградил сотрудника МЧС, спасшего ребенка из-под обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
Пушилин наградил сотрудника МЧС, спасшего ребенка из-под обстрела ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил медалью "За отвагу" сотрудника МЧС, который в четверг спас ребенка после обстрела жилых домов... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T22:30
2022-06-10T22:30
2022-06-11T10:40
в мире
днр
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил медалью "За отвагу" сотрудника МЧС, который в четверг спас ребенка после обстрела жилых домов украинскими войсками.Как передает корреспондент РИА Новости, награду из рук Пушилина получил выпускник Академии гражданской защиты МЧС ДНР Даниил Сидоренко.Как сообщил РИА Новости отец спасенного мальчика Артем Гиевский, пожар начался из-за обстрела поселка Восточный из украинских систем залпового огня.Спасатель в свою очередь рассказал, как развивались события."Я увидел женщину, которая просила о помощи и кричала, что у нее ребенок находится в доме. По данному адресу горела летняя кухня, и была угроза распространения огня на жилой дом. Я забежал в дом, увидел ребенка в прихожей, он метался из стороны в сторону. Я взял его на руки и вынес на улицу, передал матери", - сказал Сидоренко РИА Новости.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин наградил сотрудника МЧС за спасение ребенка из пожара
Пушилин наградил сотрудника МЧС за спасение ребенка из пожара
2022-06-10T22:30
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, денис пушилин, вооруженные силы украины
22:30 10.06.2022 (обновлено: 10:40 11.06.2022)
Пушилин наградил сотрудника МЧС, спасшего ребенка из-под обстрела ВСУ
Пушилин вручил медаль "За отвагу" сотруднику МЧС, спасшему мальчика из-под обстрела ВСУ
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил медалью "За отвагу" сотрудника МЧС, который в четверг спас ребенка после обстрела жилых домов украинскими войсками.
Как передает корреспондент РИА Новости, награду из рук Пушилина получил выпускник Академии гражданской защиты МЧС ДНР Даниил Сидоренко.
Как сообщил РИА Новости отец спасенного мальчика Артем Гиевский, пожар начался из-за обстрела поселка Восточный из украинских систем залпового огня.
Спасатель в свою очередь рассказал, как развивались события.
"Я увидел женщину, которая просила о помощи и кричала, что у нее ребенок находится в доме. По данному адресу горела летняя кухня, и была угроза распространения огня на жилой дом. Я забежал в дом, увидел ребенка в прихожей, он метался из стороны в сторону. Я взял его на руки и вынес на улицу, передал матери", - сказал Сидоренко РИА Новости.