https://ria.ru/20220610/nabiullina-1794575529.html

Снижение экономической активности в мае приостановилось, заявила Набиуллина

Снижение экономической активности в мае приостановилось, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022

Снижение экономической активности в мае приостановилось, заявила Набиуллина

Снижение экономической активности в России в мае приостановилось, в частности объемы экспорта снизились меньше, чем ожидалось, заявила глава Банка России... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:08

2022-06-10T15:08

2022-06-10T15:39

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Снижение экономической активности в России в мае приостановилось, в частности объемы экспорта снизились меньше, чем ожидалось, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."По нашей оценке, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом соответствовала нашим оценкам", - заявила она.Проблемы сегодня испытывают большинство компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность: это трудности в налаживании связей с поставщиками, в проведении платежей, в поиске новых рынков сбыта, в доставке товаров новыми маршрутами, добавила глава ЦБ.

https://ria.ru/20220610/gaz-1794465491.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина