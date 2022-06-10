https://ria.ru/20220610/nabiullina-1794575529.html
Снижение экономической активности в мае приостановилось, заявила Набиуллина
Снижение экономической активности в мае приостановилось, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
Снижение экономической активности в мае приостановилось, заявила Набиуллина
Снижение экономической активности в России в мае приостановилось, в частности объемы экспорта снизились меньше, чем ожидалось, заявила глава Банка России... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:08
2022-06-10T15:08
2022-06-10T15:39
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Снижение экономической активности в России в мае приостановилось, в частности объемы экспорта снизились меньше, чем ожидалось, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."По нашей оценке, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом соответствовала нашим оценкам", - заявила она.Проблемы сегодня испытывают большинство компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность: это трудности в налаживании связей с поставщиками, в проведении платежей, в поиске новых рынков сбыта, в доставке товаров новыми маршрутами, добавила глава ЦБ.
https://ria.ru/20220610/gaz-1794465491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, эльвира набиуллина
15:08 10.06.2022 (обновлено: 15:39 10.06.2022)
Снижение экономической активности в мае приостановилось, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: снижение экономической активности в России в мае приостановилось