https://ria.ru/20220610/muzey-1794605497.html

В Подмосковье открылся музей семьи великого князя Константина Романова

В Подмосковье открылся музей семьи великого князя Константина Романова - РИА Новости, 10.06.2022

В Подмосковье открылся музей семьи великого князя Константина Романова

Открытие музея семьи внука императора Николая I, великого князя Константина Константиновича, в экспозиции которого представлено более 500 предметов, прошло в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:32

2022-06-10T16:32

2022-06-10T16:35

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россия

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елисаветинско-сергиевское просветительское общество

религия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Открытие музея семьи внука императора Николая I, великого князя Константина Константиновича, в экспозиции которого представлено более 500 предметов, прошло в Московской области в селе Осташево в четверг, сообщила пресс-служба фонда "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" (ЕСПО).Музей расположен в здании бывшего двухклассного училища, построенного великокняжеской семьей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, героически погибшем в начале Первой мировой войны."Экспозиция посвящена жизни и подвижнической деятельности великокняжеской семьи Константина Константиновича, их покровительству благотворительным и общественным учреждениям, науке и искусствам, традициям воспитания и образования великокняжеской семьи, истории имения "Осташево", ратному подвигу сыновей великого князя Константина Константиновича, а также судьбе его потомков после 1917 года", - говорится в сообщении.В экспозицию музея вошли свыше 500 уникальных предметов - исторических фотографий, документов и артефактов из Государственного исторического музея, Российского национального музея музыки, Музея-заповедника "Усадьба Мураново" имени Ф.И. Тютчева, Музейно-выставочного комплекса "Волоколамский Кремль", Государственного архива РФ и других музеев.Также представлены воссозданные военные мундиры, сценические декорации и театральные костюмы премьерной постановки пьесы "Царь Иудейский", подготовлен и мультимедийный контент - документальные фильмы и кинохроника.Музейная экспозиция отражает обширную благотворительную деятельность великокняжеской семьи. В 1903 году великий князь Константин Константинович приобрёл усадьбу в селе Осташево. Заботясь о его жителях, Константиновичи построили в усадьбе библиотеку, детские ясли, больницу на 75 мест, проложили шоссейную дорогу до села Рюховское. Великая княгиня Елизавета Маврикиевна возглавляла несколько благотворительных обществ, в том числе Общество попечения о бедных и больных детях в Санкт-Петербурге ("Синий Крест").Особую заботу Константиновичи проявляли об образовании сельских жителей. При попечении августейшего владельца усадьбы местная земская деревянная школа была перестроена в кирпичную. А в 1916 году, после кончины великого князя, в имении появилось двухклассное училище министерства народного просвещения, построенное в память о князе Олеге Константиновиче, похороненном в Осташево в 1914 году.Как сообщила пресс-служба, музей семьи великого князя Константина Константиновича станет первым и опорным музеем создаваемого кластера "Великокняжеская усадьба "Осташево" федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" в Московской области. Формирование подобного кластера фонд ЕСПО ведет в подмосковном императорском имении "Ильинское-Усово", куда входят созданные "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом" Музей милосердия и Российского Общества Красного Креста, Музей школы и детства, Музей охраны материнства и младенчества, расположенные в мемориальных зданиях имения.Реставрация и музеефикация мемориального здания двухклассного училища в Осташево велась с 2020 года по инициативе фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры РФ и администрации Волоколамского городского округа.

https://ria.ru/20211102/blagotvoritelnost-1757399375.html

https://ria.ru/20211014/khor-1754653235.html

https://ria.ru/20211117/istoriya-1759368329.html

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Никита Бизин

московская область (подмосковье), россия, санкт-петербург, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, религия