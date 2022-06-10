Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/moryaki-1794662889.html
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков - РИА Новости, 10.06.2022
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова повторно обратилась в МККК и украинской стороне для возвращения удерживаемых на Украине гражданских... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:06
2022-06-10T19:06
международный комитет красного креста (мккк)
россия
татьяна москалькова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735171_0:156:3047:1869_1920x0_80_0_0_cc236aad5f1b199cdf990689ddb51576.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова повторно обратилась в МККК и украинской стороне для возвращения удерживаемых на Украине гражданских моряков РФ.Ранее Москалькова сообщала, что на судоремонтных заводах Измаила удерживаются 77 гражданских моряков России на 9 суднах. Ситуация, по словам омбудсмена, усугублялась тем, что корабли выставлены на продажу и члены экипажа должны покинуть судна."На судоремонтных заводах Измаила четвертый месяц продолжают находиться в заложниках 77 гражданских российских моряков, членов экипажей 9 судов. Четвертый месяц неизвестности, напряжения и надежды, которая сменяется отчаянием. С каждым днем ситуация для моряков становится все более и более невыносимой... Обратилась в Международный Комитет Красного Креста в целях инспекции условий нахождения в Измаиле наших граждан и оказания им всей необходимой медицинской помощи. Обратилась к украинской стороне для оказания содействия в возвращении наших моряков домой в Россию", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Кроме того, она рассказала, что среди удерживаемых членов экипажа есть пожилые люди."Разговаривала с капитаном одного из судов, который сообщает, что украинские власти выставили корабли на торги. Что будет дальше с людьми неизвестно. В замкнутой атмосфере неизвестности у моряков, среди которых есть пожилые женщины, обостряются заболевания. Гипертонические кризы, сахарный диабет: как воспользоваться помощью врача, если твой мир ограничен бортом судна, за который тебя не пускают?" - отмечает Москалькова.В апреле уполномоченный обращалась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать содействие в возвращении удерживаемых российских моряков. В июне в ходе представления своего доклада уполномоченный заявила, что МККК не проинформировал об условиях содержания российских военнопленных.
https://ria.ru/20220608/plennye-1794014287.html
https://ria.ru/20220608/but-1793996923.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735171_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4a7ff49fd1269870c413a73613588f5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный комитет красного креста (мккк), россия, татьяна москалькова, украина
19:06 10.06.2022
 
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков

Москалькова вновь обратилась в МККК для возвращения удерживаемых Киевом российских моряков

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова повторно обратилась в МККК и украинской стороне для возвращения удерживаемых на Украине гражданских моряков РФ.
Ранее Москалькова сообщала, что на судоремонтных заводах Измаила удерживаются 77 гражданских моряков России на 9 суднах. Ситуация, по словам омбудсмена, усугублялась тем, что корабли выставлены на продажу и члены экипажа должны покинуть судна.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 15:15Специальная военная операция на Украине
Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе
"На судоремонтных заводах Измаила четвертый месяц продолжают находиться в заложниках 77 гражданских российских моряков, членов экипажей 9 судов. Четвертый месяц неизвестности, напряжения и надежды, которая сменяется отчаянием. С каждым днем ситуация для моряков становится все более и более невыносимой... Обратилась в Международный Комитет Красного Креста в целях инспекции условий нахождения в Измаиле наших граждан и оказания им всей необходимой медицинской помощи. Обратилась к украинской стороне для оказания содействия в возвращении наших моряков домой в Россию", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Кроме того, она рассказала, что среди удерживаемых членов экипажа есть пожилые люди.
"Разговаривала с капитаном одного из судов, который сообщает, что украинские власти выставили корабли на торги. Что будет дальше с людьми неизвестно. В замкнутой атмосфере неизвестности у моряков, среди которых есть пожилые женщины, обостряются заболевания. Гипертонические кризы, сахарный диабет: как воспользоваться помощью врача, если твой мир ограничен бортом судна, за который тебя не пускают?" - отмечает Москалькова.
В апреле уполномоченный обращалась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать содействие в возвращении удерживаемых российских моряков. В июне в ходе представления своего доклада уполномоченный заявила, что МККК не проинформировал об условиях содержания российских военнопленных.
Арест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 14:40
Россия работает над возвращением Бута, заявила Москалькова
 
Международный комитет Красного Креста (МККК)РоссияТатьяна МоскальковаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала