https://ria.ru/20220610/moryaki-1794662889.html
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков - РИА Новости, 10.06.2022
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова повторно обратилась в МККК и украинской стороне для возвращения удерживаемых на Украине гражданских... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:06
2022-06-10T19:06
2022-06-10T19:06
международный комитет красного креста (мккк)
россия
татьяна москалькова
украина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова повторно обратилась в МККК и украинской стороне для возвращения удерживаемых на Украине гражданских моряков РФ.Ранее Москалькова сообщала, что на судоремонтных заводах Измаила удерживаются 77 гражданских моряков России на 9 суднах. Ситуация, по словам омбудсмена, усугублялась тем, что корабли выставлены на продажу и члены экипажа должны покинуть судна."На судоремонтных заводах Измаила четвертый месяц продолжают находиться в заложниках 77 гражданских российских моряков, членов экипажей 9 судов. Четвертый месяц неизвестности, напряжения и надежды, которая сменяется отчаянием. С каждым днем ситуация для моряков становится все более и более невыносимой... Обратилась в Международный Комитет Красного Креста в целях инспекции условий нахождения в Измаиле наших граждан и оказания им всей необходимой медицинской помощи. Обратилась к украинской стороне для оказания содействия в возвращении наших моряков домой в Россию", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Кроме того, она рассказала, что среди удерживаемых членов экипажа есть пожилые люди."Разговаривала с капитаном одного из судов, который сообщает, что украинские власти выставили корабли на торги. Что будет дальше с людьми неизвестно. В замкнутой атмосфере неизвестности у моряков, среди которых есть пожилые женщины, обостряются заболевания. Гипертонические кризы, сахарный диабет: как воспользоваться помощью врача, если твой мир ограничен бортом судна, за который тебя не пускают?" - отмечает Москалькова.В апреле уполномоченный обращалась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать содействие в возвращении удерживаемых российских моряков. В июне в ходе представления своего доклада уполномоченный заявила, что МККК не проинформировал об условиях содержания российских военнопленных.
https://ria.ru/20220608/plennye-1794014287.html
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международный комитет красного креста (мккк), россия, татьяна москалькова, украина
Москалькова обратилась в МККК по поводу удерживаемых на Украине моряков
Москалькова вновь обратилась в МККК для возвращения удерживаемых Киевом российских моряков
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова повторно обратилась
в МККК и украинской стороне для возвращения удерживаемых на Украине гражданских моряков РФ.
Ранее Москалькова сообщала, что на судоремонтных заводах Измаила удерживаются 77 гражданских моряков России
на 9 суднах. Ситуация, по словам омбудсмена, усугублялась тем, что корабли выставлены на продажу и члены экипажа должны покинуть судна.
"На судоремонтных заводах Измаила четвертый месяц продолжают находиться в заложниках 77 гражданских российских моряков, членов экипажей 9 судов. Четвертый месяц неизвестности, напряжения и надежды, которая сменяется отчаянием. С каждым днем ситуация для моряков становится все более и более невыносимой... Обратилась в Международный Комитет Красного Креста в целях инспекции условий нахождения в Измаиле наших граждан и оказания им всей необходимой медицинской помощи. Обратилась к украинской стороне для оказания содействия в возвращении наших моряков домой в Россию", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Кроме того, она рассказала, что среди удерживаемых членов экипажа есть пожилые люди.
"Разговаривала с капитаном одного из судов, который сообщает, что украинские власти выставили корабли на торги. Что будет дальше с людьми неизвестно. В замкнутой атмосфере неизвестности у моряков, среди которых есть пожилые женщины, обостряются заболевания. Гипертонические кризы, сахарный диабет: как воспользоваться помощью врача, если твой мир ограничен бортом судна, за который тебя не пускают?" - отмечает Москалькова.
В апреле уполномоченный обращалась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать содействие в возвращении удерживаемых российских моряков. В июне в ходе представления своего доклада уполномоченный заявила, что МККК
не проинформировал об условиях содержания российских военнопленных.