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Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике - РИА Новости, 10.06.2022
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Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике
Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике - РИА Новости, 10.06.2022
Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приобрёл две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике декоративной росписи в Подмосковье, где он был в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:12
2022-06-10T23:16
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приобрёл две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике декоративной росписи в Подмосковье, где он был в пятницу с рабочим визитом, сообщили РИА Новости представители фабрики."Премьер купил две шкатулки - федоскинскую и холуйскую - и жостовский поднос", - рассказал собеседник агентства.Яркие сказочные цветы на темном фоне лакированного жостовского подноса - один из самых известных символов русского народного искусства в мире.Холуйская фабрика лаковой миниатюры существует с 1934 года, мастера и сегодня бережно сохраняют свой стиль. Традиционные технологии и художественные приемы оформления изделий берегут и художники Федоскинской фабрики.
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михаил мишустин, россия, общество
16:12 10.06.2022 (обновлено: 23:16 10.06.2022)
 
Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике

Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку готовой продукции народных промыслов на Жостовской фабрике декоративной росписи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку готовой продукции народных промыслов на Жостовской фабрике декоративной росписи - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приобрёл две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике декоративной росписи в Подмосковье, где он был в пятницу с рабочим визитом, сообщили РИА Новости представители фабрики.
"Премьер купил две шкатулки - федоскинскую и холуйскую - и жостовский поднос", - рассказал собеседник агентства.
Яркие сказочные цветы на темном фоне лакированного жостовского подноса - один из самых известных символов русского народного искусства в мире.
Холуйская фабрика лаковой миниатюры существует с 1934 года, мастера и сегодня бережно сохраняют свой стиль. Традиционные технологии и художественные приемы оформления изделий берегут и художники Федоскинской фабрики.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Жостовскую фабрику декоративной росписи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Жостовскую фабрику декоративной росписи - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Жостовскую фабрику декоративной росписи
 
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