https://ria.ru/20220610/mishustin-1794701751.html

Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике

Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике - РИА Новости, 10.06.2022

Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приобрёл две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике декоративной росписи в Подмосковье, где он был в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:12

2022-06-10T16:12

2022-06-10T23:16

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приобрёл две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике декоративной росписи в Подмосковье, где он был в пятницу с рабочим визитом, сообщили РИА Новости представители фабрики."Премьер купил две шкатулки - федоскинскую и холуйскую - и жостовский поднос", - рассказал собеседник агентства.Яркие сказочные цветы на темном фоне лакированного жостовского подноса - один из самых известных символов русского народного искусства в мире.Холуйская фабрика лаковой миниатюры существует с 1934 года, мастера и сегодня бережно сохраняют свой стиль. Традиционные технологии и художественные приемы оформления изделий берегут и художники Федоскинской фабрики.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, россия, общество