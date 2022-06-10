https://ria.ru/20220610/mishustin-1794701751.html
Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике
Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике - РИА Новости, 10.06.2022
Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приобрёл две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике декоративной росписи в Подмосковье, где он был в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:12
2022-06-10T16:12
2022-06-10T23:16
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приобрёл две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике декоративной росписи в Подмосковье, где он был в пятницу с рабочим визитом, сообщили РИА Новости представители фабрики."Премьер купил две шкатулки - федоскинскую и холуйскую - и жостовский поднос", - рассказал собеседник агентства.Яркие сказочные цветы на темном фоне лакированного жостовского подноса - один из самых известных символов русского народного искусства в мире.Холуйская фабрика лаковой миниатюры существует с 1934 года, мастера и сегодня бережно сохраняют свой стиль. Традиционные технологии и художественные приемы оформления изделий берегут и художники Федоскинской фабрики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, общество
16:12 10.06.2022 (обновлено: 23:16 10.06.2022)
Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос на Жостовской фабрике
Мишустин купил две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приобрёл две расписные шкатулки и поднос в магазине при Жостовской фабрике декоративной росписи в Подмосковье, где он был в пятницу с рабочим визитом, сообщили РИА Новости представители фабрики.
"Премьер купил две шкатулки - федоскинскую и холуйскую - и жостовский поднос", - рассказал собеседник агентства.
Яркие сказочные цветы на темном фоне лакированного жостовского подноса - один из самых известных символов русского народного искусства в мире.
Холуйская фабрика лаковой миниатюры существует с 1934 года, мастера и сегодня бережно сохраняют свой стиль. Традиционные технологии и художественные приемы оформления изделий берегут и художники Федоскинской фабрики.