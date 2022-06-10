https://ria.ru/20220610/milonov-1794687230.html

Литовский парламент перестал выполнять свои функции, заявил Милонов

Литовский парламент перестал выполнять свои функции, заявил Милонов - РИА Новости, 10.06.2022

Литовский парламент перестал выполнять свои функции, заявил Милонов

Литовский парламент перестал выполнять свою функцию, а литовские парламентарии сейчас не являются интересным источником инициатив, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T20:57

2022-06-10T20:57

2022-06-10T20:57

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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Литовский парламент перестал выполнять свою функцию, а литовские парламентарии сейчас не являются интересным источником инициатив, сообщил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов.Ранее депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики. На своей странице в Twitter он опубликовал пост, в котором заявил, что если в Москве решатся на такой шаг, Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. По его мнению, в этом случае нужно будет "вернуть" некоторые территории Великому княжеству Литовскому". "Смоленск — это Литва", — посчитал депутат."Литовские парламентарии перестали быть интересным источником инициатив", — сказал он, комментируя соответствующее заявление литовского парламентария.Он добавил, что парламент Литвы не выполняет свою функцию. "Литовский парламент перестал выполнять функцию парламента, скорее "шут гороховый при польских панах", — отметил он.По словам Милонова, законопроект, который ранее внес в ГД депутат Евгений Федоров, может стать основанием для большей помощи Литве со стороны США. "Это даст возможность Литве клянчить больше помощи у США, Великобритании", — добавил он.

https://ria.ru/20220609/litva-1794263822.html

https://ria.ru/20220608/drevesina-1794121388.html

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в мире, литва, сша, москва, госдума рф, виталий милонов