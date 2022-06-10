https://ria.ru/20220610/konoplya-1794457497.html

Эксперт рассказала, сколько нужно вложить России в производство конопли

Эксперт рассказала, сколько нужно вложить России в производство конопли - РИА Новости, 10.06.2022

Эксперт рассказала, сколько нужно вложить России в производство конопли

Россия может вернуть себе мировое лидерство в области коноплеводства, но нужны господдержка и инвестиции: порядка 40 миллиардов рублей для того, чтобы... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:46

2022-06-10T08:46

2022-06-10T08:46

россия

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия может вернуть себе мировое лидерство в области коноплеводства, но нужны господдержка и инвестиции: порядка 40 миллиардов рублей для того, чтобы удовлетворить только внутренний спрос в таком растительном сырье, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор группы компаний "Коноплекс" Милена Александрова."По нашим оценкам, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка в натуральном растительном сырье из конопли, нужно вложить порядка 40 миллиардов рублей в сельскохозяйственное, перерабатывающее направление и дальнейшее производство. В свою очередь это поможет нарастить площадь посевов до 100–110 тысяч гектаров", - сообщила Александрова.Сейчас, по данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК), посевы конопли в России занимают около 13 тысяч гектаров. Для сравнения: в СССР общий объем посевов под промышленной коноплей превышал 900 тысяч гектаров, что было абсолютным мировым рекордом, отметила Александрова.По ее словам, пенька, или конопляное волокно, была самым известным продуктом из промышленной конопли, и один из главных экспортных товаров царской России, которая была мировым лидером в этой отрасли. К началу 2000-х отрасль полностью исчезла, но в 2007 году было принято распоряжение правительства, позволяющее культивировать в сельскохозяйственных целях промышленную, то есть безнаркотическую, коноплю."Чтобы Россия восстановила утраченный статус, есть главные составляющие – подходящий климат и площади для посевов. У сегодняшних лидеров – Франции и Голландии – возможности в этом плане существенно меньше. Отечественному коноплеводству нужно лишь время и, конечно, поддержка государства", - заявила Александрова, заметив, что за последние годы в стране появилось сразу несколько проектов по выращиванию и переработке безнаркотической конопли."Рассчитываем, что господдержка будет усиливаться, совместно с АПАК уже обращались по этому поводу в Минсельхоз и другие министерства. Это усиление могло бы выражаться в помощи как сельхозпроизводителям, так и промышленникам: первые могли бы рассчитывать на субсидии на погектарное возделывание и элитные семена, вторым актуальна помощь в виде субсидий на создание новых производственных линий", - добавила она.Группа компаний "Коноплекс" - агропромышленный холдинг, занимающийся с 2014 года выращиванием и переработкой технической безнаркотической конопли и других сельскохозяйственных культур, а также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством возделываемых культур. Группа занимает первое место в стране по размеру посевных площадей промышленной конопли.

https://ria.ru/20220511/konoplya-1787964003.html

https://ria.ru/20210913/konoplya-1749886444.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)