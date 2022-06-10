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Установлен командир ВСУ, по чьему приказу в Мариуполе застрелили 25 жителей

Установлен командир ВСУ, по чьему приказу в Мариуполе застрелили 25 жителей - РИА Новости, 10.06.2022

Установлен командир ВСУ, по чьему приказу в Мариуполе застрелили 25 жителей

Российские следователи установили украинского командира, по чьему приказу в Мариуполе застрелили минимум 25 мирных жителей, а еще одного подорвали на растяжке,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:53

2022-06-10T13:53

2022-06-10T16:58

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские следователи установили украинского командира, по чьему приказу в Мариуполе застрелили минимум 25 мирных жителей, а еще одного подорвали на растяжке, сообщается на сайте СК.Среди них значатся солдаты 24-й отдельной механизированной бригады Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов.По данным следствия, в Мариуполе располагались позиции воинской части под командованием Ткаченко. С 28 февраля по 28 марта он неоднократно отдавал приказы убивать местных жителей, задержанных для проверки документов."Невзирая на то, что занимаемые позиции находились в городской черте, Ткаченко приказал заминировать тропу, по которой передвигались люди, путем установления растяжки. Спустя некоторое время на ней подорвался местный житель, который от полученных ранений погиб на месте. Украинский военнослужащий, который установил эту растяжку, в ходе дальнейших боевых действий был убит", — добавило ведомство в релизе.Кроме того, по информации СК, с 7 по 9 июня Переступняк и другие бойцы ВСУ отдавали и исполняли приказы о прицельных артобстрелах из тяжелых видов вооружения гражданских объектов в Донецке, Дебальцево, Светлодарске, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Первомайске, Кременной и других городах и селах ДНР и ЛНР.В результате обстрелов в ДНР четыре мирных жителя погибли, 31 человек, в том числе ребенок, получили ранения, повреждены 97 домов и объектов инфраструктуры, среди которых два детсада и школа. Помимо этого, в больницы ЛНР за медпомощью обратились четверо мирных жителей.Также СК установил свидетелей, которые подтвердили свои показания на месте происшествия. Командирам вменяется статья "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" УК России.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над ним. Двадцатого мая 2022 года Минобороны России сообщило о полном освобождении последнего оплота обороны ВСУ в городе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", против которых в России возбуждены уголовные дела, перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/zerno-1793858159.html

https://ria.ru/20220607/natsisty-1793700522.html

https://ria.ru/20220610/snayper-1794456444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия с фигурантами дела об обстреле мирного населения Донбасса СК РФ установил личности еще двух командиров ВСУ, участвовавшие в обстреле мирного населения Донбасса. Фигурантами дела стали лейтенант Олег Ткаченко, начальник штаба - первый заместитель командира 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Переступняк, а также другие военнослужащие ВСУ. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета России, возбуждено три уголовных дела. 2022-06-10T13:53 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, мариуполь, украина, россия, в мире