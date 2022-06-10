Россия доставила на Украину около 29 тонн гуманитарной помощи
Минобороны: Россия со 2 марта доставила на Украину 28 961 тонну гуманитарной помощи
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий ДНР
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину 28 961 тонну гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 961,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1142 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.
В том числе, уточнил генерал, за истекшие сутки проведены четыре таких акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 448 тонн гуманитарной помощи.
В пятницу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 361 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.