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Россия доставила на Украину около 29 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/gumpomosch-1794693593.html
Россия доставила на Украину около 29 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину около 29 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.06.2022
Россия доставила на Украину около 29 тонн гуманитарной помощи
Россия со 2 марта доставила на Украину 28 961 тонну гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:38
2022-06-10T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину 28 961 тонну гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 961,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1142 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.В том числе, уточнил генерал, за истекшие сутки проведены четыре таких акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 448 тонн гуманитарной помощи.В пятницу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 361 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/spetsoperatsiya-1794692484.html
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россия
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:38 10.06.2022
 
Россия доставила на Украину около 29 тонн гуманитарной помощи

Минобороны: Россия со 2 марта доставила на Украину 28 961 тонну гуманитарной помощи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий ДНР
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину 28 961 тонну гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 961,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1142 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.
В том числе, уточнил генерал, за истекшие сутки проведены четыре таких акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 448 тонн гуманитарной помощи.
В пятницу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 361 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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