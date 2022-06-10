https://ria.ru/20220610/gorlovka-1794457966.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска в 8.10 (время совпадает с мск) выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в Донецкой народной республике, заявило... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:55

2022-06-10T08:55

2022-06-10T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.10 (время совпадает с мск) выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.10 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка: выпущено девять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, украина