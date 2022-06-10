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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска в 8.10 (время совпадает с мск) выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в Донецкой народной республике, заявило... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:55
2022-06-10T08:55
2022-06-10T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.10 (время совпадает с мск) выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.10 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка: выпущено девять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили девять снарядов калибра 122 миллиметра по Горловке