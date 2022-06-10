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В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 21,6 тысячи человек - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/evakuatsiya-1794694042.html
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 21,6 тысячи человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 21,6 тысячи человек - РИА Новости, 10.06.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 21,6 тысячи человек
В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки без участия Киева были эвакуированы более 21,6 тысячи человек, в том числе почти 2,9... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:43
2022-06-10T21:43
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки без участия Киева были эвакуированы более 21,6 тысячи человек, в том числе почти 2,9 тысячи детей, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 тысяча 632 человека, в том числе 2 878 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 772 тысячи 921 человек, из которых 284 тысячи 697 - дети", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.По его словам, государственную границу РФ пересекло 256 тысяч 856 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 4 050.
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россия, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:43 10.06.2022
 
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 21,6 тысячи человек

Минобороны: более 21 тысячи человек эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами
Автобусы с беженцами - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки без участия Киева были эвакуированы более 21,6 тысячи человек, в том числе почти 2,9 тысячи детей, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 тысяча 632 человека, в том числе 2 878 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 772 тысячи 921 человек, из которых 284 тысячи 697 - дети", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
По его словам, государственную границу РФ пересекло 256 тысяч 856 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 4 050.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:44Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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