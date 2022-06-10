https://ria.ru/20220610/evakuatsiya-1794694042.html

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 21,6 тысячи человек

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 21,6 тысячи человек - РИА Новости, 10.06.2022

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 21,6 тысячи человек

В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки без участия Киева были эвакуированы более 21,6 тысячи человек, в том числе почти 2,9... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:43

2022-06-10T21:43

2022-06-10T21:43

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки без участия Киева были эвакуированы более 21,6 тысячи человек, в том числе почти 2,9 тысячи детей, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 тысяча 632 человека, в том числе 2 878 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 772 тысячи 921 человек, из которых 284 тысячи 697 - дети", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.По его словам, государственную границу РФ пересекло 256 тысяч 856 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 4 050.

россия

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф