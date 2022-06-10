19:10 10.06.2022 (обновлено: 19:14 10.06.2022)
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
Народная милиция ДНР: за сутки погибли трое военнослужащих, 12 получили ранения
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 12 получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.