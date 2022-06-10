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В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих

В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих - РИА Новости, 10.06.2022

В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих

Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 12 получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:10

2022-06-10T19:10

2022-06-10T19:14

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

владимир путин

здоровье - общество

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 12 получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, здоровье - общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр