https://ria.ru/20220610/boykot-1794439445.html

Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк

Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк - РИА Новости, 10.06.2022

Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать проходящий в эти дни Саммит Америк. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T00:46

2022-06-10T00:46

2022-06-10T00:47

в мире

сша

джо байден

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать проходящий в эти дни Саммит Америк."Нет", - сказал глава государства, прибывший в Лос-Анджелес (штат Калифорния) для участия в форуме высокого уровня. Таким образом президент США ответил на вопрос журналистов, обеспокоен ли он в связи с отказом некоторых региональных лидеров принять участие в саммите.Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.

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сша

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в мире, сша, джо байден