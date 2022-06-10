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Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк - РИА Новости, 10.06.2022
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Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк - РИА Новости, 10.06.2022
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк
Президент США Джо Байден заявил в четверг, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать проходящий в эти дни Саммит Америк. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:46
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в мире
сша
джо байден
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать проходящий в эти дни Саммит Америк."Нет", - сказал глава государства, прибывший в Лос-Анджелес (штат Калифорния) для участия в форуме высокого уровня. Таким образом президент США ответил на вопрос журналистов, обеспокоен ли он в связи с отказом некоторых региональных лидеров принять участие в саммите.Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
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в мире, сша, джо байден
00:46 10.06.2022 (обновлено: 00:47 10.06.2022)
 
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк

Президента США Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк

© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезидент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать проходящий в эти дни Саммит Америк.
"Нет", - сказал глава государства, прибывший в Лос-Анджелес (штат Калифорния) для участия в форуме высокого уровня. Таким образом президент США ответил на вопрос журналистов, обеспокоен ли он в связи с отказом некоторых региональных лидеров принять участие в саммите.
Глобус - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
00:28
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий
Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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