https://ria.ru/20220610/boykot-1794439445.html
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк - РИА Новости, 10.06.2022
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк
Президент США Джо Байден заявил в четверг, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать проходящий в эти дни Саммит Америк. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:46
2022-06-10T00:46
2022-06-10T00:47
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794360497_670:510:2811:1714_1920x0_80_0_0_24f9c7a1c16ab29a2f0a17cdc5e62941.jpg
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать проходящий в эти дни Саммит Америк."Нет", - сказал глава государства, прибывший в Лос-Анджелес (штат Калифорния) для участия в форуме высокого уровня. Таким образом президент США ответил на вопрос журналистов, обеспокоен ли он в связи с отказом некоторых региональных лидеров принять участие в саммите.Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
https://ria.ru/20220610/geografiya-1794438163.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794360497_859:480:2839:1965_1920x0_80_0_0_6aaf9f727082bcfe3aa56077f26ebfb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
00:46 10.06.2022 (обновлено: 00:47 10.06.2022)
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк
Президента США Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк