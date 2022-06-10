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В конгрессе заявили, что Байден причиняет невероятную боль народу США - РИА Новости, 10.06.2022
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В конгрессе заявили, что Байден причиняет невероятную боль народу США
В конгрессе заявили, что Байден причиняет невероятную боль народу США - РИА Новости, 10.06.2022
В конгрессе заявили, что Байден причиняет невероятную боль народу США
Президент США Джо Байден причиняет огромную боль народу страны недальновидной экономической политикой, считает конгрессмен Стив Шабо. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:59
2022-06-10T22:52
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден причиняет огромную боль народу страны недальновидной экономической политикой, считает конгрессмен Стив Шабо.Ранее американский лидер заявил, что мир переживает "невероятный переходный период" из-за увеличения стоимости нефти и газа. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса планета "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива".Шабо отметил, что инфляция, которую президент США называл временной проблемой, не только не стабилизировалась, но еще и увеличилась из-за ошибок главы государства.В Штатах уже несколько месяцев наблюдается удорожание топлива и продовольствия. За галлон бензина на сегодняшний день придется заплатить свыше пяти долларов, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки нынешнего руководства противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.Ситуацию в США усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.
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в мире, сша, джо байден
21:59 10.06.2022 (обновлено: 22:52 10.06.2022)
 
В конгрессе заявили, что Байден причиняет невероятную боль народу США

Конгрессмен Шабо рассказал о невероятной боли, которую Байден причиняет американцам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден причиняет огромную боль народу страны недальновидной экономической политикой, считает конгрессмен Стив Шабо.
Ранее американский лидер заявил, что мир переживает "невероятный переходный период" из-за увеличения стоимости нефти и газа. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса планета "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива".

"Когда Байден стал главой Белого дома, галлон бензина стоил 2,46 доллара. Сейчас цена составляет 5,15 доллара. Единственное, что "невероятно" в его катастрофическом курсе по снижению зависимости от газа, это то, насколько "невероятно" дорого и болезненно он обходится американским семьям", — написал политик в Twitter.

Шабо отметил, что инфляция, которую президент США называл временной проблемой, не только не стабилизировалась, но еще и увеличилась из-за ошибок главы государства.
В Штатах уже несколько месяцев наблюдается удорожание топлива и продовольствия. За галлон бензина на сегодняшний день придется заплатить свыше пяти долларов, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки нынешнего руководства противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.
Ситуацию в США усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.
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