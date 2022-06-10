https://ria.ru/20220610/bayden-1794695186.html

В конгрессе заявили, что Байден причиняет невероятную боль народу США

В конгрессе заявили, что Байден причиняет невероятную боль народу США - РИА Новости, 10.06.2022

В конгрессе заявили, что Байден причиняет невероятную боль народу США

Президент США Джо Байден причиняет огромную боль народу страны недальновидной экономической политикой, считает конгрессмен Стив Шабо. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:59

2022-06-10T21:59

2022-06-10T22:52

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден причиняет огромную боль народу страны недальновидной экономической политикой, считает конгрессмен Стив Шабо.Ранее американский лидер заявил, что мир переживает "невероятный переходный период" из-за увеличения стоимости нефти и газа. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса планета "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива".Шабо отметил, что инфляция, которую президент США называл временной проблемой, не только не стабилизировалась, но еще и увеличилась из-за ошибок главы государства.В Штатах уже несколько месяцев наблюдается удорожание топлива и продовольствия. За галлон бензина на сегодняшний день придется заплатить свыше пяти долларов, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки нынешнего руководства противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.Ситуацию в США усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794677351.html

сша

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, джо байден