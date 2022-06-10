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Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/aviatsiya-1794510213.html
Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки
Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки - РИА Новости, 10.06.2022
Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки
Российская авиация уничтожила более 150 националистов на Украине, а также 6 танков, 4 артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град", заявил в пятницу на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:20
2022-06-10T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 150 националистов на Украине, а также 6 танков, 4 артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня "Град", - добавил он.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:20 10.06.2022
 
Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки

Минобороны: российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 150 националистов на Украине, а также 6 танков, 4 артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
"В результате ударов авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня "Град", - добавил он.
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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