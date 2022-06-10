https://ria.ru/20220610/aviatsiya-1794510213.html

Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки

Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки - РИА Новости, 10.06.2022

Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки

Российская авиация уничтожила более 150 националистов на Украине, а также 6 танков, 4 артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град", заявил в пятницу на... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:20

2022-06-10T12:20

2022-06-10T12:20

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 150 националистов на Украине, а также 6 танков, 4 артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня "Град", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр