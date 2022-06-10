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Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки
Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки - РИА Новости, 10.06.2022
Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки
Российская авиация уничтожила более 150 националистов на Украине, а также 6 танков, 4 артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град", заявил в пятницу на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:20
2022-06-10T12:20
2022-06-10T12:20
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 150 националистов на Украине, а также 6 танков, 4 артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня "Град", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки
Минобороны: российская авиация уничтожила более 150 украинских военных за сутки