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Кассационный суд отменил арест ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 09.06.2022
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Кассационный суд отменил арест ректора "Шанинки" Зуева
Кассационный суд отменил арест ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 09.06.2022
Кассационный суд отменил арест ректора "Шанинки" Зуева
Второй кассационный суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда, которым ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:40
2022-06-09T11:00
московская высшая школа социальных и экономических наук
происшествия
москва
московский городской суд
сергей зуев
марина ракова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда, которым ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости."Удовлетворить ходатайство уполномоченного по правам человека (Татьяны) Москальковой и жалобу адвокатов Севрука, Кравченко и Кожуры, апелляционное представление от 9 ноября в отношении Зуева Сергея Ивановича отменить, направить на новое рассмотрение в ином составе суда", - огласил решение судья.Тверской районный суд Москвы 13 октября отправил Зуева под домашний арест. Прокуратура подала представление на это решение, считая выбранную меру пресечения слишком мягкой, и Мосгорсуд 9 ноября перевел ученого под стражу. Пример Зуева, как говорила ранее Москалькова, является одной "из наиболее чувствительных тем", когда людей неоправданно помещают под стражу, хотя могла быть применена более мягкая мера пресечения – домашний арест. Как пояснил РИА Новости адвокат Сергей Севрук, кассационный суд счел, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана незаконно. Теперь Мосгорсуд должен заново рассмотреть представление прокурора по замене домашнего ареста на СИЗО, Зуев будет ожидать результата по-прежнему в изоляторе.На прошлой неделе Тверской райсуд продлил до 7 августа срок ареста обвиняемого в мошенничестве Зуева. На многократные просьбы защиты смягчить меру пресечения из-за состояния здоровья в столичном УФСИН заявляли, что ректор "Шанинки" находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме. Вину Зуев не признает, но частично погасил ущерб, который ему вменяют по делу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
https://ria.ru/20220602/rakova-1792708511.html
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московская высшая школа социальных и экономических наук, происшествия, москва, московский городской суд, сергей зуев, марина ракова
10:40 09.06.2022 (обновлено: 11:00 09.06.2022)
 
Кассационный суд отменил арест ректора "Шанинки" Зуева

Кассационный суд направил постановление об аресте ректора "Шанинки" Зуева на пересмотр

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© АГН "Москва"
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда, которым ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство уполномоченного по правам человека (Татьяны) Москальковой и жалобу адвокатов Севрука, Кравченко и Кожуры, апелляционное представление от 9 ноября в отношении Зуева Сергея Ивановича отменить, направить на новое рассмотрение в ином составе суда", - огласил решение судья.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 18:07
Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой
Тверской районный суд Москвы 13 октября отправил Зуева под домашний арест. Прокуратура подала представление на это решение, считая выбранную меру пресечения слишком мягкой, и Мосгорсуд 9 ноября перевел ученого под стражу. Пример Зуева, как говорила ранее Москалькова, является одной "из наиболее чувствительных тем", когда людей неоправданно помещают под стражу, хотя могла быть применена более мягкая мера пресечения – домашний арест. Как пояснил РИА Новости адвокат Сергей Севрук, кассационный суд счел, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана незаконно. Теперь Мосгорсуд должен заново рассмотреть представление прокурора по замене домашнего ареста на СИЗО, Зуев будет ожидать результата по-прежнему в изоляторе.
На прошлой неделе Тверской райсуд продлил до 7 августа срок ареста обвиняемого в мошенничестве Зуева. На многократные просьбы защиты смягчить меру пресечения из-за состояния здоровья в столичном УФСИН заявляли, что ректор "Шанинки" находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме. Вину Зуев не признает, но частично погасил ущерб, который ему вменяют по делу.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
Логотип РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 10:03
Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС
 
Московская высшая школа социальных и экономических наукПроисшествияМоскваМосковский городской судСергей ЗуевМарина Ракова
 
 
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