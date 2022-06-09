https://ria.ru/20220609/zerno-1794276123.html

ООН хочет решить вопрос с украинским зерном пакетно, заявил постпред России

ООН хочет решить вопрос с украинским зерном пакетно, заявил постпред России - РИА Новости, 09.06.2022

ООН хочет решить вопрос с украинским зерном пакетно, заявил постпред России

ООН хочет решить проблему зерна "пакетно": параллельно вывозить украинское зерно и обеспечивать вывоз российского, заявил постоянный представитель России при... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:52

2022-06-09T14:52

2022-06-09T15:11

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ООН хочет решить проблему зерна "пакетно": параллельно вывозить украинское зерно и обеспечивать вывоз российского, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."С нашей стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет. И ООНовским представителям были даны конкретные предложения, как это можно было бы сделать, и в каких количествах Россия готова экспортировать и зерно, и удобрения. Здесь вопрос к украинской стороне. ООНовцы хотят решить этот вопрос пакетно, то есть вывоз зерна из России и украинского зерна - это вторая часть пакета", - сказал Гатилов в эфире "Россия 24".Он добавил, что российская сторона и в контактах с ООНовцами, и в других контактах выражает свою конструктивную позицию и готовность приступить к решению этой проблемы "незамедлительно".Москва продолжает контакты с ООН по вопросам вывоза украинского зерна, отметил Гатилов."Переговоры идут, контакты идут. ООН пытается подключиться к поиску решения этой проблемы. Со стороны ООН назначены координаторы, которые участвуют в контактах со сторонами", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, оон, в мире