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Volkswagen предложил российским сотрудникам до шести окладов за увольнение - РИА Новости, 09.06.2022
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Volkswagen предложил российским сотрудникам до шести окладов за увольнение
Volkswagen предложил российским сотрудникам до шести окладов за увольнение - РИА Новости, 09.06.2022
Volkswagen предложил российским сотрудникам до шести окладов за увольнение
Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили расторгнуть трудовые договоры по согласию сторон, взамен компания предлагает выплату до шести РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:17
2022-06-09T10:38
авто
нижний новгород
россия
фольксваген груп рус
единство
volkswagen touareg
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили расторгнуть трудовые договоры по согласию сторон, взамен компания предлагает выплату до шести окладов, пишет "Коммерсант".Как отмечает газета, об этом говорится в письме профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу "Фольксваген Груп Рус" доктору Герриту Шпенглеру. Предложение поступило работникам второго июня. По предложенным условиям, сотрудники, которые разорвут контракт до 17 июня, смогут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. Компания при этом заявила, что "массового сокращения нет".В "Фольксваген Груп Рус" подтвердили изданию эту информацию, отметив, что также предложили работникам медицинскую страховку до конца этого года.
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нижний новгород
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авто, нижний новгород, россия, фольксваген груп рус, единство, volkswagen touareg
08:17 09.06.2022 (обновлено: 10:38 09.06.2022)
 
Volkswagen предложил российским сотрудникам до шести окладов за увольнение

"Ъ": Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде до шести окладов за увольнение

© Фото : Volkswagen 2021Каршеринговые машины "Делимобиля" марки Volkswagen
Каршеринговые машины Делимобиля марки Volkswagen - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Volkswagen 2021
Каршеринговые машины "Делимобиля" марки Volkswagen. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили расторгнуть трудовые договоры по согласию сторон, взамен компания предлагает выплату до шести окладов, пишет "Коммерсант".
Как отмечает газета, об этом говорится в письме профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу "Фольксваген Груп Рус" доктору Герриту Шпенглеру.
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Предложение поступило работникам второго июня. По предложенным условиям, сотрудники, которые разорвут контракт до 17 июня, смогут получить шесть окладов, до 29 июня — пять.
Компания при этом заявила, что "массового сокращения нет".
В "Фольксваген Груп Рус" подтвердили изданию эту информацию, отметив, что также предложили работникам медицинскую страховку до конца этого года.
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