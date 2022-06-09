https://ria.ru/20220609/volkswagen-1794145096.html

Volkswagen предложил российским сотрудникам до шести окладов за увольнение

Volkswagen предложил российским сотрудникам до шести окладов за увольнение - РИА Новости, 09.06.2022

Volkswagen предложил российским сотрудникам до шести окладов за увольнение

Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили расторгнуть трудовые договоры по согласию сторон, взамен компания предлагает выплату до шести РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:17

2022-06-09T08:17

2022-06-09T10:38

авто

нижний новгород

россия

фольксваген груп рус

единство

volkswagen touareg

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили расторгнуть трудовые договоры по согласию сторон, взамен компания предлагает выплату до шести окладов, пишет "Коммерсант".Как отмечает газета, об этом говорится в письме профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу "Фольксваген Груп Рус" доктору Герриту Шпенглеру. Предложение поступило работникам второго июня. По предложенным условиям, сотрудники, которые разорвут контракт до 17 июня, смогут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. Компания при этом заявила, что "массового сокращения нет".В "Фольксваген Груп Рус" подтвердили изданию эту информацию, отметив, что также предложили работникам медицинскую страховку до конца этого года.

https://ria.ru/20220608/avtovaz-1793990695.html

https://ria.ru/20220303/volkswagen-1776246650.html

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Варвара Скокшина

авто, нижний новгород, россия, фольксваген груп рус, единство, volkswagen touareg