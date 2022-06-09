https://ria.ru/20220609/uspevaemost-1794343996.html

Минобрнауки разрешит работодателям отслеживать успеваемость студентов

Минобрнауки разрешит работодателям отслеживать успеваемость студентов - РИА Новости, 09.06.2022

Минобрнауки разрешит работодателям отслеживать успеваемость студентов

Минобрнауки России планирует дать работодателям право отслеживать успеваемость студентов, вплоть до расторжения договора, сообщила пресс-служба Министерства РИА РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:15

2022-06-09T17:15

2022-06-09T17:21

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_bda962a7a34ab1fc1d0560a989cd9941.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобрнауки России планирует дать работодателям право отслеживать успеваемость студентов, вплоть до расторжения договора, сообщила пресс-служба Министерства РИА Новости."Внести изменения в законодательство, которые предусматривали бы возможность установления в договоре о целевом образовании требований к успеваемости студента-целевика, поручил президент Владимир Путин 7 октября 2021 года. В соответствии с этим, Минобрнауки России разработало проект нормативного акта, согласно которому потенциальный работодатель сможет определять перечень модулей, дисциплин и практик, которые он считает ключевыми для будущей профессиональной деятельности выпускника, и устанавливать в договоре требования к успеваемости по ним", - говорится в сообщении пресс-службы.В Минобрнауки отметили, что в случае неисполнения целевиком данных требований заказчик сможет сократить меры его поддержки или расторгнуть договор. Важно, что решение о неисполнении может быть принято лишь по результатам не менее двух промежуточных аттестаций."Студенты на целевом обучении должны стать одними из самых конкурентоспособных среди молодых кадров. Для это участвовать в повышении качества получаемых знаний должны не только вузы, но и сами организации (заказчики целевого обучения), куда в будущем пойдут работать новые сотрудники", - говорится в сообщении пресс-службы.Количество мест по квотам на целевое обучение увеличивается. В 2020 учебном году по квоте было принято 48 тысяч 772 человека, в 2021 году – 52 тысячи 806, в предстоящем учебном году планируется принять 135 тысячи 286 человек, сообщили в Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20220531/serebrennyy-1791951792.html

https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792542477.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента