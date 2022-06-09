https://ria.ru/20220609/uspevaemost-1794343996.html
Минобрнауки разрешит работодателям отслеживать успеваемость студентов
Минобрнауки разрешит работодателям отслеживать успеваемость студентов - РИА Новости, 09.06.2022
Минобрнауки разрешит работодателям отслеживать успеваемость студентов
Минобрнауки России планирует дать работодателям право отслеживать успеваемость студентов, вплоть до расторжения договора, сообщила пресс-служба Министерства РИА РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:15
2022-06-09T17:15
2022-06-09T17:21
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобрнауки России планирует дать работодателям право отслеживать успеваемость студентов, вплоть до расторжения договора, сообщила пресс-служба Министерства РИА Новости."Внести изменения в законодательство, которые предусматривали бы возможность установления в договоре о целевом образовании требований к успеваемости студента-целевика, поручил президент Владимир Путин 7 октября 2021 года. В соответствии с этим, Минобрнауки России разработало проект нормативного акта, согласно которому потенциальный работодатель сможет определять перечень модулей, дисциплин и практик, которые он считает ключевыми для будущей профессиональной деятельности выпускника, и устанавливать в договоре требования к успеваемости по ним", - говорится в сообщении пресс-службы.В Минобрнауки отметили, что в случае неисполнения целевиком данных требований заказчик сможет сократить меры его поддержки или расторгнуть договор. Важно, что решение о неисполнении может быть принято лишь по результатам не менее двух промежуточных аттестаций."Студенты на целевом обучении должны стать одними из самых конкурентоспособных среди молодых кадров. Для это участвовать в повышении качества получаемых знаний должны не только вузы, но и сами организации (заказчики целевого обучения), куда в будущем пойдут работать новые сотрудники", - говорится в сообщении пресс-службы.Количество мест по квотам на целевое обучение увеличивается. В 2020 учебном году по квоте было принято 48 тысяч 772 человека, в 2021 году – 52 тысячи 806, в предстоящем учебном году планируется принять 135 тысячи 286 человек, сообщили в Минобрнауки РФ.
https://ria.ru/20220531/serebrennyy-1791951792.html
https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792542477.html
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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
17:15 09.06.2022 (обновлено: 17:21 09.06.2022)
Минобрнауки разрешит работодателям отслеживать успеваемость студентов
Минобрнауки разрешит работодателям отслеживать успеваемость студентов на целевом обучении
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобрнауки России планирует дать работодателям право отслеживать успеваемость студентов, вплоть до расторжения договора, сообщила пресс-служба Министерства РИА Новости.
"Внести изменения в законодательство, которые предусматривали бы возможность установления в договоре о целевом образовании требований к успеваемости студента-целевика, поручил президент Владимир Путин
7 октября 2021 года. В соответствии с этим, Минобрнауки России
разработало проект нормативного акта, согласно которому потенциальный работодатель сможет определять перечень модулей, дисциплин и практик, которые он считает ключевыми для будущей профессиональной деятельности выпускника, и устанавливать в договоре требования к успеваемости по ним", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минобрнауки отметили, что в случае неисполнения целевиком данных требований заказчик сможет сократить меры его поддержки или расторгнуть договор. Важно, что решение о неисполнении может быть принято лишь по результатам не менее двух промежуточных аттестаций.
"Студенты на целевом обучении должны стать одними из самых конкурентоспособных среди молодых кадров. Для это участвовать в повышении качества получаемых знаний должны не только вузы, но и сами организации (заказчики целевого обучения), куда в будущем пойдут работать новые сотрудники", - говорится в сообщении пресс-службы.
Количество мест по квотам на целевое обучение увеличивается. В 2020 учебном году по квоте было принято 48 тысяч 772 человека, в 2021 году – 52 тысячи 806, в предстоящем учебном году планируется принять 135 тысячи 286 человек, сообщили в Минобрнауки РФ.