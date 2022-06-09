https://ria.ru/20220609/ukraina-1794308702.html
СБУ раскрыла мошенника, продававшего экипировку, предназначенную для ВСУ
СБУ раскрыла мошенника, продававшего экипировку, предназначенную для ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022
СБУ раскрыла мошенника, продававшего экипировку, предназначенную для ВСУ
Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла деятельность мошенника, торговавшего военной экипировкой, предназначавшейся для украинской армии. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:48
2022-06-09T15:48
2022-06-09T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла деятельность мошенника, торговавшего военной экипировкой, предназначавшейся для украинской армии."В Черкасской области СБУ раскрыла дельца, присвоившего и продававшего военную амуницию, предназначенную вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.Ведомство сообщило, что во время обысков у подозреваемого обнаружили более 500 комплектов военной формы, обувь, маскировочные костюмы и костюмы химзащиты, а также партию плитников для бронежилетов, которые он продавал волонтерам и мобилизованным местным жителям.СБУ утверждает, что экипировка была произведена украинскими предприятиями для нужд армии и не предназначалась для продажи, однако мошенник наладил связь с изготовителями амуниции и присвоил продукции на сумму более двух миллионов гривен (почти 68 тысяч долларов).
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791832686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
СБУ раскрыла мошенника, продававшего экипировку, предназначенную для ВСУ
СБУ раскрыла мошенника, торговавшего военной экипировкой, предназначенной для ВСУ