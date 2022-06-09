Экс-глава херсонского подполья теробороны призвал сослуживцев сдаться
Экс-глава херсонского подполья теробороны Бондаренко призвал сослуживцев сдаться
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 9 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие и члены территориальной обороны в Херсоне должны сдаться и вернуться к мирной жизни, заявил журналистам бывший начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
Бондаренко в четверг заявил о решении сложить свои полномочия, мотивируя такой шаг предательством командующего состава украинских войск и руководства в Киеве.
"Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь - к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью. Надеюсь на скорое освобождение и нашего братского города Николаева. Там ситуация очень плачевная", - сказал Бондаренко.
Экс-глава подполья отметил, что будущее Херсона он видит только в составе России и готов всесторонне помогать на благо своей родной области. "Имею большой опыт работы в управленческом аппарате. Хочу работать на благо Херсона", - сказал он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.