https://ria.ru/20220609/teroborona-1794288250.html

Экс-глава херсонского подполья теробороны призвал сослуживцев сдаться

Экс-глава херсонского подполья теробороны призвал сослуживцев сдаться - РИА Новости, 09.06.2022

Экс-глава херсонского подполья теробороны призвал сослуживцев сдаться

Украинские военнослужащие и члены территориальной обороны в Херсоне должны сдаться и вернуться к мирной жизни, заявил журналистам бывший начальник отдела кадров РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:19

2022-06-09T15:19

2022-06-09T15:19

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ХЕРСОН, 9 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие и члены территориальной обороны в Херсоне должны сдаться и вернуться к мирной жизни, заявил журналистам бывший начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.Бондаренко в четверг заявил о решении сложить свои полномочия, мотивируя такой шаг предательством командующего состава украинских войск и руководства в Киеве."Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь - к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью. Надеюсь на скорое освобождение и нашего братского города Николаева. Там ситуация очень плачевная", - сказал Бондаренко.Экс-глава подполья отметил, что будущее Херсона он видит только в составе России и готов всесторонне помогать на благо своей родной области. "Имею большой опыт работы в управленческом аппарате. Хочу работать на благо Херсона", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220609/kherson-1794282907.html

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Варвара Скокшина

в мире, херсон, херсонская область , россия