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На площадке "Территория инноваций" ПМЭФ-2022 представят технологии будущего - РИА Новости, 09.06.2022
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На площадке "Территория инноваций" ПМЭФ-2022 представят технологии будущего
На площадке "Территория инноваций" ПМЭФ-2022 представят технологии будущего - РИА Новости, 09.06.2022
На площадке "Территория инноваций" ПМЭФ-2022 представят технологии будущего
Стала известна программа площадки "Территория инноваций" на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил Фонд Росконгресс. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:45
2022-06-09T14:45
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
технологии
россия
пмэф
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Стала известна программа площадки "Территория инноваций" на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил Фонд Росконгресс.В ней примут участие успешные предприниматели и создатели стартапов, представители профильных органов власти, ведущих корпораций, инвестиционных фондов и научных кругов.Программа начнется 15 июня с дискуссии на тему технологий "умного" города. Эксперты обсудят главные тренды технологического развития мегаполисов, среди которых мобильность, экологичность и безопасность, а также процесс превращения городов в современные экосистемы, где решения принимаются на основе анализа больших данных.16 июня состоится Digital Talk о технологиях будущего для российских корпораций. Речь пойдет о долгосрочных ИТ-стратегиях, которые помогут компаниям сохранять лидирующие позиции в постоянно меняющемся мире, об инвестициях в инфраструктуру, уникальных решениях в сфере ERP, безопасности, логистики и работе с контрагентами.Не менее актуальной обещает быть дискуссия, посвященная вопросам квантовой безопасности, ведь появление масштабируемого квантового компьютера в недалеком будущем сделает нынешние инструменты защиты данных крайне уязвимыми.Также участники и гости площадки обсудят инновации в сфере рекламных технологий. Пройдет презентация решений архитектурного конкурса площадки "Горская". А в ходе сессии "Современные технологии и контент" медиагруппа "Красный квадрат" поднимет тему влияния инновационных технологий, в том числе VR и AR, на процесс познания ребенка и его взаимодействия с окружающим миром. Эксперты постараются ответить на вопрос, какие инновации сегодня помогают ребенку воспринимать информацию, а какие склонны отвлекать его.Тема образования будет обсуждаться и в третий день работы Территории инноваций – на этот раз через призму искусственного интеллекта.17 июня при поддержке VEB-Ventures также состоится дискуссия по вопросам развития отечественной ИТ-отрасли. Уже сейчас 20 миллиардов рублей выделены правительством России на поддержку инвестиционных проектов, способных заменить зарубежные аналоги в промышленности. Участники Территории инноваций обсудят в том числе неочевидные механизмы решения острых вопросов в ИТ, отмечает Росконгресс.
https://ria.ru/20220517/forum-1788965782.html
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фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", технологии, россия, пмэф
14:45 09.06.2022
 

На площадке "Территория инноваций" ПМЭФ-2022 представят технологии будущего

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Посетители в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Стала известна программа площадки "Территория инноваций" на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил Фонд Росконгресс.
В ней примут участие успешные предприниматели и создатели стартапов, представители профильных органов власти, ведущих корпораций, инвестиционных фондов и научных кругов.
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Опубликована архитектура деловой программы форума МСП в рамках ПМЭФ-2022
Программа начнется 15 июня с дискуссии на тему технологий "умного" города. Эксперты обсудят главные тренды технологического развития мегаполисов, среди которых мобильность, экологичность и безопасность, а также процесс превращения городов в современные экосистемы, где решения принимаются на основе анализа больших данных.
16 июня состоится Digital Talk о технологиях будущего для российских корпораций. Речь пойдет о долгосрочных ИТ-стратегиях, которые помогут компаниям сохранять лидирующие позиции в постоянно меняющемся мире, об инвестициях в инфраструктуру, уникальных решениях в сфере ERP, безопасности, логистики и работе с контрагентами.
Не менее актуальной обещает быть дискуссия, посвященная вопросам квантовой безопасности, ведь появление масштабируемого квантового компьютера в недалеком будущем сделает нынешние инструменты защиты данных крайне уязвимыми.
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Опубликована программа фестиваля культуры "Петербургские сезоны" на ПМЭФ
Также участники и гости площадки обсудят инновации в сфере рекламных технологий. Пройдет презентация решений архитектурного конкурса площадки "Горская". А в ходе сессии "Современные технологии и контент" медиагруппа "Красный квадрат" поднимет тему влияния инновационных технологий, в том числе VR и AR, на процесс познания ребенка и его взаимодействия с окружающим миром. Эксперты постараются ответить на вопрос, какие инновации сегодня помогают ребенку воспринимать информацию, а какие склонны отвлекать его.
Тема образования будет обсуждаться и в третий день работы Территории инноваций – на этот раз через призму искусственного интеллекта.
17 июня при поддержке VEB-Ventures также состоится дискуссия по вопросам развития отечественной ИТ-отрасли. Уже сейчас 20 миллиардов рублей выделены правительством России на поддержку инвестиционных проектов, способных заменить зарубежные аналоги в промышленности. Участники Территории инноваций обсудят в том числе неочевидные механизмы решения острых вопросов в ИТ, отмечает Росконгресс.
Вывеска с логотипом Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 13:49
В ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний
 
Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"ТехнологииРоссияПМЭФ
 
 
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