https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794154086.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2022 - РИА Новости, 09.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:57

2022-06-09T13:57

2022-06-09T15:34

инфографика

спецоперация

украина

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеИнтерактивная карта спецоперации на УкраинеПриблизьте изображение и кликните на иконку, чтобы узнать подробности.О спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Как сообщили в штабе теробороны ДНР, под контролем уже находится 231 населенный пункт Донбасса. Идут бои за Славянск. Параллельно инженерные подразделения Вооруженных сил РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое.Российские подразделения ликвидировали военные объекты Украины. Были уничтожены 58 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских батарей, 314 районов сосредоточения живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25, 13 беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У", два реактивных снаряда РСЗО "Смерч". Кроме того, нанесен удар по хранилищу топлива в Николаевской области, переправе через реку Северский Донец в районе Протопоповки и пункту переподготовки украинских военных под Житомиром.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотника, 336 зенитных ракетных комплексов, 493 реактивные системы залпового огня, 3471 танк и других бронемашин, 1834 орудия полевой артиллерии и 3512 единиц автомобильной техники.

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