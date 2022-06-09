https://ria.ru/20220609/samolet-1794142687.html

В Китае небольшой самолет упал на частный дом, сообщают СМИ

В Китае небольшой самолет упал на частный дом, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.06.2022

В Китае небольшой самолет упал на частный дом, сообщают СМИ

Небольшой самолет в четверг упал на жилой частный дом в городе Сянъян провинции Хубэй в центральном Китае, данные о жертвах или пострадавших пока не поступало,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T07:40

2022-06-09T07:40

2022-06-09T07:40

в мире

китай

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ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Небольшой самолет в четверг упал на жилой частный дом в городе Сянъян провинции Хубэй в центральном Китае, данные о жертвах или пострадавших пока не поступало, сообщает издание "Цзинань шибао".Пользователи китайских социальных сетей утром в четверг распространили видеозапись, на которой видно, как в районе частной жилой застройки на одном из участков горит разрушенный дом, от которого поднимается черный дым. Местные жители собрались у дома через дорогу и наблюдают за происходящим. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв.Издание пишет, что после появления видео с якобы последствиями падения на дом небольшого самолета, журналисты связались с управлением по чрезвычайным ситуациям города Сянъян, где им подтвердили, что такой инцидент действительно произошел.Никаких официальных деталей происшествия пока не поступало.

https://ria.ru/20220523/samolet-1790070673.html

китай

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в мире, китай