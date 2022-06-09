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Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/pvo-1794193137.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников - РИА Новости, 09.06.2022
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:33
2022-06-09T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
су-25
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, Также, сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка Донецкой Народной Республики, Варваровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО перехватила украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).
https://ria.ru/20220609/su-57-1794141220.html
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в мире, украина, су-25, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:33 09.06.2022 (обновлено: 11:43 09.06.2022)
 
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, Также, сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка Донецкой Народной Республики, Варваровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области", - сказал он.
Кроме того, российская ПВО перехватила украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
07:21Специальная военная операция на Украине
Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСу-25РоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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