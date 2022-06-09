11:33 09.06.2022 (обновлено: 11:43 09.06.2022)
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, Также, сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка Донецкой Народной Республики, Варваровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области", - сказал он.
Кроме того, российская ПВО перехватила украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).