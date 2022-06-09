https://ria.ru/20220609/pvo-1794193137.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников - РИА Новости, 09.06.2022

Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:33

2022-06-09T11:33

2022-06-09T11:43

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, Также, сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка Донецкой Народной Республики, Варваровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО перехватила украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).

https://ria.ru/20220609/su-57-1794141220.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, су-25, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр