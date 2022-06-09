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Жителям Москвы напомнили о пожарной безопасности при проведении пикников - РИА Новости, 09.06.2022
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Жителям Москвы напомнили о пожарной безопасности при проведении пикников
Жителям Москвы напомнили о пожарной безопасности при проведении пикников - РИА Новости, 09.06.2022
Жителям Москвы напомнили о пожарной безопасности при проведении пикников
Для предотвращения неконтролируемых возгораний в парках Москвы необходимо разжигать огонь в специальных пикниковых зонах, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:30
2022-06-09T14:30
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москва
городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для предотвращения неконтролируемых возгораний в парках Москвы необходимо разжигать огонь в специальных пикниковых зонах, сообщил РИА Новости начальник отдела экологического просвещения и учета животных в ГПБУ "Мосприрода" Павел Скородумов, отметив, что последние несколько лет крупных пожаров на природных территориях столицы не было.Скородумов подчеркнул, что не стоит самостоятельно пытаться потушить пожар, этим должны заниматься сотрудники пожарной службы. Главное, напомнил он, вовремя сообщить о возгорании.Ранее на территориях природных парков было организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем.Все точки на особо охраняемых природных территориях оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками.
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москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
14:30 09.06.2022
 

Жителям Москвы напомнили о пожарной безопасности при проведении пикников

CC0 / nikitozawr / ШашлыкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
CC0 / nikitozawr / Шашлык
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для предотвращения неконтролируемых возгораний в парках Москвы необходимо разжигать огонь в специальных пикниковых зонах, сообщил РИА Новости начальник отдела экологического просвещения и учета животных в ГПБУ "Мосприрода" Павел Скородумов, отметив, что последние несколько лет крупных пожаров на природных территориях столицы не было.
"На природных территориях у нас организованы специальные пикниковые точки, на которых разрешено разведение огня, но с условием того, что это будет в мангалах. Разведение огня в других местах запрещено", - сказал Скородумов.
Скородумов подчеркнул, что не стоит самостоятельно пытаться потушить пожар, этим должны заниматься сотрудники пожарной службы. Главное, напомнил он, вовремя сообщить о возгорании.
Ранее на территориях природных парков было организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем.
Все точки на особо охраняемых природных территориях оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками.
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