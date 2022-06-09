https://ria.ru/20220609/pikniki-1794266822.html

Жителям Москвы напомнили о пожарной безопасности при проведении пикников

Жителям Москвы напомнили о пожарной безопасности при проведении пикников - РИА Новости, 09.06.2022

Жителям Москвы напомнили о пожарной безопасности при проведении пикников

Для предотвращения неконтролируемых возгораний в парках Москвы необходимо разжигать огонь в специальных пикниковых зонах, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:30

2022-06-09T14:30

2022-06-09T14:30

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для предотвращения неконтролируемых возгораний в парках Москвы необходимо разжигать огонь в специальных пикниковых зонах, сообщил РИА Новости начальник отдела экологического просвещения и учета животных в ГПБУ "Мосприрода" Павел Скородумов, отметив, что последние несколько лет крупных пожаров на природных территориях столицы не было.Скородумов подчеркнул, что не стоит самостоятельно пытаться потушить пожар, этим должны заниматься сотрудники пожарной службы. Главное, напомнил он, вовремя сообщить о возгорании.Ранее на территориях природных парков было организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем.Все точки на особо охраняемых природных территориях оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, мосприрода