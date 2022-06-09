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Мир переходит к "островизации", заявил спецпредставитель Путина
Мир переходит к "островизации", заявил спецпредставитель Путина - РИА Новости, 09.06.2022
Мир переходит к "островизации", заявил спецпредставитель Путина
В ближайшие годы мир ждет сворачивание глобализма и "островизация", а России в этих условиях необходимо достигнуть технологического суверенитета, такое мнение... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:48
2022-06-09T03:48
2022-06-09T10:40
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В ближайшие годы мир ждет сворачивание глобализма и "островизация", а России в этих условиях необходимо достигнуть технологического суверенитета, такое мнение выразил спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.В такой ситуации, по мнению спецпредставителя, все крупные экономические блоки захотят производить у себя еду и лекарства. "Это то, что происходит прямо сейчас", - добавил он.Песков также отметил, что в ближайшие 10 лет России предстоит создать "технологический суверенитет" в рамках сценария по построению собственного "острова", это же ждет США и Китай. Кроме того, по мнению спецпредставителя, Россия сейчас сталкивается с несколькими основными вызовами, среди которых ответ на зеленую повестку, создание собственного техноэкономического блока, экспортного пакета продукции сельского хозяйства, нового поколения транспортных логистических коридоров со странами Азии, а также экспорт глобальной безопасности и решение проблемы человеческого капитала.Спецпредставитель президента добавил, что в современных реалиях нет смысла заниматься технологиями, не решив проблему когнитивного суверенитета, который подразумевает наличие собственных аналитических способностей, "чтобы отделять то, что вам действительно нужно, от того, что вам навязано чужими".Таким образом, по словам Пескова, технологический суверенитет должен помочь в обеспечении безопасности, получении энергии, продовольственной независимости, наличии товаров первой необходимости, транспортной связности, производства информации, доступе к средствам производства.
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россия, сша, китай, в мире, технологии
03:48 09.06.2022 (обновлено: 10:40 09.06.2022)
Мир переходит к "островизации", заявил спецпредставитель Путина
Спецпредставитель президента Песков: России предстоит создать технологический суверенитет
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
В ближайшие годы мир ждет сворачивание глобализма и "островизация", а России в этих условиях необходимо достигнуть технологического суверенитета, такое мнение выразил
спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.
"Наиболее вероятный сценарий в ближайшие годы — "островизация". Практически гарантированно — сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров", - написал Песков в своей колонке для РБК.
В такой ситуации, по мнению спецпредставителя, все крупные экономические блоки захотят производить у себя еду и лекарства. "Это то, что происходит прямо сейчас", - добавил он.
Песков также отметил, что в ближайшие 10 лет России
предстоит создать "технологический суверенитет" в рамках сценария по построению собственного "острова", это же ждет США
и Китай
.
Кроме того, по мнению спецпредставителя, Россия сейчас сталкивается с несколькими основными вызовами, среди которых ответ на зеленую повестку, создание собственного техноэкономического блока, экспортного пакета продукции сельского хозяйства, нового поколения транспортных логистических коридоров со странами Азии
, а также экспорт глобальной безопасности и решение проблемы человеческого капитала.
Спецпредставитель президента добавил, что в современных реалиях нет смысла заниматься технологиями, не решив проблему когнитивного суверенитета, который подразумевает наличие собственных аналитических способностей, "чтобы отделять то, что вам действительно нужно, от того, что вам навязано чужими".
Таким образом, по словам Пескова, технологический суверенитет должен помочь в обеспечении безопасности, получении энергии, продовольственной независимости, наличии товаров первой необходимости, транспортной связности, производства информации, доступе к средствам производства.