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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска в период с 18.20 по 20.00 обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка, Гольмовский, Байрак и Александровка в ДНР, сообщило представительство... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T21:03

2022-06-09T21:03

2022-06-09T21:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в период с 18.20 по 20.00 обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка, Гольмовский, Байрак и Александровка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм; 18.30 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 мм; 18.45 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Байрак: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 19.30 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 20.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Позднее в представительстве добавили, что в 20.30 зафиксирован еще один обстрел в направлении Александровки, выпущено два снаряда калибром 155 мм.

https://ria.ru/20220609/donbass-1794356173.html

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс