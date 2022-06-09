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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/obstrel-1794233540.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли из минометов поселки Гольмовский и Зайцево Южное в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 16 мин калибра 82... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:02
2022-06-09T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
здоровье - общество
украина
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов поселки Гольмовский и Зайцево Южное в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 16 мин калибра 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Жованка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; 12:10 – населенный пункт Жованка – населенный пункт Зайцево южное: выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, владимир путин, здоровье - общество, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:02 09.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР

ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский и Зайцево, выпустив 16 мин калибра 82 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Мужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 9 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов поселки Гольмовский и Зайцево Южное в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 16 мин калибра 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Жованка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; 12:10 – населенный пункт Жованка – населенный пункт Зайцево южное: выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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