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Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ города Стаханова
Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ города Стаханова - РИА Новости, 09.06.2022
Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ города Стаханова
Две женщины погибли, еще две пострадали при обстреле украинскими войсками города Стаханов, сообщил штаб территориальной обороны ЛНР. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:16
2022-06-09T12:16
2022-06-09T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
украина
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ЛУГАНСК, 9 июн — РИА Новости. Две женщины погибли, еще две пострадали при обстреле украинскими войсками города Стаханов, сообщил штаб территориальной обороны ЛНР."В результате обстрела Стаханова, по предварительным данным, погибли две женщины — 1952 и 1959 годов рождения. Еще две женщины ранены", — заявили там.Всего украинские боевики выпустили 16 снарядов из системы "Ураган". Как сообщили в МЧС, из-за этого обрушились два верхних этажа жилого дома. Под завалами остаются люди, их ищут спасатели.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля, после того как Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР. Владимир Путин назвал целью боевых действий "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения республик.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/gazoprovod-1794078442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР
На кадрах РИА Новости последствия украинского ракетного удара по Стаханову в ЛНР. Погибли 2 женщины, еще 2 ранены, перебит газопровод, разрушены жилые дома.
2022-06-09T12:16
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лнр, украина
12:16 09.06.2022 (обновлено: 14:06 09.06.2022)
Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ города Стаханова
Штаб обороны ЛНР: при обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две женщины