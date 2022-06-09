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Биография Павла Никонова - РИА Новости, 09.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220609/nikonov-1794239684.html
Биография Павла Никонова
Биография Павла Никонова - РИА Новости, 09.06.2022
Биография Павла Никонова
Российский художник Павел Федорович Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:24
2022-06-09T13:24
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Российский художник Павел Федорович Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве.В 1956 году окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Учился у художников Павла Соколова-Скаля и Петра Покаржевского.Участник выставок с 1960-х годов.Один из родоначальников "сурового стиля", для которого характерны борьба с официозом, актуальная тематика и поиск новых форм искусства, основанных на лаконичности, обращении к условной системе изображения, создании "крупноплановых характеров".Произведениями нового направления стали картины Никонова "Наши будни" (1960, Музей искусств, Алма-Ата, Казахстан) и "Геологи" (1962, Государственная Третьяковская галерея). Картина "Штаб Октября" (1966) стала новшеством в решении историко-революционной темы.В 1970-е годы художник увлекся искусством примитива, его картины стали более простыми, лишенными масштабности, но сохранили свою философичность.В 1980-1990 годах в его творчестве формировался новый яркий экспрессивный стиль, сохраняющий тесную связь с авангардным искусством 1920-х годов. Масштабные полотна, написанные свободной кистью, представляют современный период творчества художника. Павел Никонов – автор портретов, пейзажей, сюжетных композиций, натюрмортов. Среди них – "Пир" (1967); "Натюрморт с чесноком" (1975), серия "Спорт" (1982), "Автопортрет" (1986), "Возвращение" (1987), "Пастух" (1987), "Женщина с сеном" (1988), "Двое в пути" (1988), "Гроза" (1998), "Колокольня" (1989), "Зима" (1989), "Калязин. Вид с Волги" (1994), "Пожар" (1991), "Похороны в Алексино" (1994), "Дом строится" (1995), "Драка" (1996) "Салют Победы" (2000) и др.В 1985-2001 годах создал "Деревенский цикл", связанный с деревней Алексино в Тверской области.Произведения Никонова представлены в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Вологодской картинной галерее, Софийском музее современной живописи и других музеях России, а также за рубежом.В 1998-2006 годах – руководитель мастерской станковой живописи в МГАХИ им. В.И. Сурикова.С 2001 года – академик Российской академии художеств (РАХ) (отделение живописи).Член Президиума РАХ.Павел Никонов – народный художник Российской Федерации (1994), лауреат государственной премии Российской Федерации (2002).9 июня 2022 года Павлу Никонову присуждена государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2021 года "за вклад в развитие отечественного и мирового изобразительного искусства".Награжден орденом Почета (2001), золотой медалью Всесоюзной художественной выставки 1957-1958 годов за картину "Октябрь" (1954), первой премией на пятой международной выставке реалистической живописи в Софии (Болгария, 1985) за картину "Деревенские похороны" (1985), премией по живописи им. П.П. Кончаловского (1991), золотой медалью Академии художеств СССР за работы, представленные на персональной выставке 1990 года в Москве (1991), орденом "За служение искусству" Российской академии художеств (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, русский музей, российская академия художеств, москва, культура, новости культуры
13:24 09.06.2022
 

Биография Павла Никонова

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЖивописец, график, народный художник РФ Павел Никонов
Живописец, график, народный художник РФ Павел Никонов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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Российский художник Павел Федорович Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве.
В 1956 году окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Учился у художников Павла Соколова-Скаля и Петра Покаржевского.
Участник выставок с 1960-х годов.
Один из родоначальников "сурового стиля", для которого характерны борьба с официозом, актуальная тематика и поиск новых форм искусства, основанных на лаконичности, обращении к условной системе изображения, создании "крупноплановых характеров".
Произведениями нового направления стали картины Никонова "Наши будни" (1960, Музей искусств, Алма-Ата, Казахстан) и "Геологи" (1962, Государственная Третьяковская галерея). Картина "Штаб Октября" (1966) стала новшеством в решении историко-революционной темы.
В 1970-е годы художник увлекся искусством примитива, его картины стали более простыми, лишенными масштабности, но сохранили свою философичность.
В 1980-1990 годах в его творчестве формировался новый яркий экспрессивный стиль, сохраняющий тесную связь с авангардным искусством 1920-х годов. Масштабные полотна, написанные свободной кистью, представляют современный период творчества художника.
Павел Никонов – автор портретов, пейзажей, сюжетных композиций, натюрмортов. Среди них – "Пир" (1967); "Натюрморт с чесноком" (1975), серия "Спорт" (1982), "Автопортрет" (1986), "Возвращение" (1987), "Пастух" (1987), "Женщина с сеном" (1988), "Двое в пути" (1988), "Гроза" (1998), "Колокольня" (1989), "Зима" (1989), "Калязин. Вид с Волги" (1994), "Пожар" (1991), "Похороны в Алексино" (1994), "Дом строится" (1995), "Драка" (1996) "Салют Победы" (2000) и др.
В 1985-2001 годах создал "Деревенский цикл", связанный с деревней Алексино в Тверской области.
Произведения Никонова представлены в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Вологодской картинной галерее, Софийском музее современной живописи и других музеях России, а также за рубежом.
В 1998-2006 годах – руководитель мастерской станковой живописи в МГАХИ им. В.И. Сурикова.
С 2001 года – академик Российской академии художеств (РАХ) (отделение живописи).
Член Президиума РАХ.
Павел Никонов – народный художник Российской Федерации (1994), лауреат государственной премии Российской Федерации (2002).
9 июня 2022 года Павлу Никонову присуждена государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2021 года "за вклад в развитие отечественного и мирового изобразительного искусства".
Награжден орденом Почета (2001), золотой медалью Всесоюзной художественной выставки 1957-1958 годов за картину "Октябрь" (1954), первой премией на пятой международной выставке реалистической живописи в Софии (Болгария, 1985) за картину "Деревенские похороны" (1985), премией по живописи им. П.П. Кончаловского (1991), золотой медалью Академии художеств СССР за работы, представленные на персональной выставке 1990 года в Москве (1991), орденом "За служение искусству" Российской академии художеств (2015).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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