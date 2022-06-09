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Архангельские депутаты хотят ввести мораторий на кадастровую оценку

Архангельские депутаты хотят ввести мораторий на кадастровую оценку - РИА Новости, 09.06.2022

Архангельские депутаты хотят ввести мораторий на кадастровую оценку

Предложение архангельских депутатов ввести трехлетний мораторий на проведение обязательной государственной кадастровой оценки недвижимости, который снизит... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:00

2022-06-09T22:00

2022-06-09T22:00

архангельская область

экономика

михаил мишустин

россия

архангельская область

архангельское областное собрание депутатов

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 июн - РИА Новости. Предложение архангельских депутатов ввести трехлетний мораторий на проведение обязательной государственной кадастровой оценки недвижимости, который снизит нагрузку на предпринимателей, поддержано парламентариями Северо-Запада и будет направлено в правительство РФ, сообщила пресс-служба Заксобрания Архангельской области."Парламентская Ассоциация Северо-Запада поддержала инициативу Архангельского областного собрания депутатов о возможности введения в 2023 году трехлетнего моратория на обязательную государственную кадастровую оценку зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест в субъектах РФ без учета ограничений по периодичности ее проведения", - говорится в сообщении.Отмечается, что соответствующее обращение от имени парламентской ассоциации Северо-Запада будет направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.Как пояснили в Заксобрании, в соответствии с изменениями федерального законодательства обязательная государственная кадастровая оценка должна проводиться с 1 января 2023 года с единой периодичностью. По новым правилам, очередная оценка должна быть проведена через четыре года с момента последней, а в городах федерального значения (в случае принятия соответствующего решения) – через два года."В Архангельской области последняя оценка объектов капитального строительства была сделана в 2021 году. В результате кадастровая стоимость объектов питания, торговли, бытового обслуживания, отдыха и развлечений выросла в 2-10 раз", - разъяснили в Заксобрании и добавили, что это приведет к увеличению налогов на имущество организаций и физических лиц в текущем году, ведь они начисляются, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Схожая ситуация и в других регионах Северо-Запада.По мнению архангельских парламентариев, после новой переоценки кадастровая стоимость объектов недвижимости может непрогнозируемо вырасти, а это большие риски для бизнеса во многих сферах."Во время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, собственники коммерческой недвижимости были вынуждены снижать арендную плату или расторгать договоры по инициативе арендаторов, что негативно сказалось на их доходах. Сейчас арендный бизнес может понести новые потери", - приводятся в сообщении слова председателя Областного собрания Екатерины Прокопьевой. Она подчеркнула, что архангельские законодатели считают пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимости в 2023 году преждевременным и предлагают ввести трехлетний мораторий на проведение кадастровой оценки.Отметим, что изначально депутаты Архангельского областного собрания предлагали ввести мораторий на пять лет, но остановились на меньшем сроке, учитывая мнение коллег из других регионов Северо-Запада.

https://ria.ru/20220525/shkoly-1790677140.html

https://ria.ru/20220524/priroda-1790425909.html

россия

архангельская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, россия, архангельская область, архангельское областное собрание депутатов