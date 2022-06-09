https://ria.ru/20220609/naemniki-1794359055.html
Пушилин назвал смертный приговор иностранным наемникам справедливым
Пушилин назвал смертный приговор иностранным наемникам справедливым - РИА Новости, 09.06.2022
Пушилин назвал смертный приговор иностранным наемникам справедливым
Иностранные наемники, ранее осужденные в Донецкой Народной Республике и приговоренные к смертной казни, не скрывали свои преступления и даже публиковали... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:54
2022-06-09T17:54
2022-06-09T18:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794332451_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_1148135bc9d3ecfa568e513cc921e887.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иностранные наемники, ранее осужденные в Донецкой Народной Республике и приговоренные к смертной казни, не скрывали свои преступления и даже публиковали свидетельства о них в социальных сетях, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что еще немаловажно, сами преступники, наемники не скрывали свои преступления, и какую-то часть просто брали и опубличивали", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала". Он уточнил, что речь идет не о признании ими своей вины на суде, а о том, что они публиковали свои преступления в социальных сетях.По его словам, все было предсказуемо относительно приговора, высшая мера наказания с учетом их преступлений "логична". "Есть месяц сейчас на обжалование в кассационном порядке. Воспользуются или нет - тоже посмотрим", - сказал он.Также он отметил, что ни власти Марокко, ни власти Великобритании не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами ДНР по поводу судьбы осужденных наемников. "На данный момент у меня нет ни одного факта, чтобы власти Великобритании заботились о своих гражданах, обеспокоены были судьбой своих граждан и выходили на кого бы то ни было в ДНР, будь это руководство республики, правоохранительные органы", - подчеркнул Пушилин. В среду граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794332451_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_3c278d92350da89a261bea39a0b258d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
17:54 09.06.2022 (обновлено: 18:06 09.06.2022)
Пушилин назвал смертный приговор иностранным наемникам справедливым
Пушилин: с приговором иностранным наемникам в ДНР справедливость восторжествовала
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Иностранные наемники, ранее осужденные в Донецкой Народной Республике и приговоренные к смертной казни, не скрывали свои преступления и даже публиковали свидетельства о них в социальных сетях, заявил
глава ДНР Денис Пушилин.
"Что еще немаловажно, сами преступники, наемники не скрывали свои преступления, и какую-то часть просто брали и опубличивали", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала". Он уточнил, что речь идет не о признании ими своей вины на суде, а о том, что они публиковали свои преступления в социальных сетях.
По его словам, все было предсказуемо относительно приговора, высшая мера наказания с учетом их преступлений "логична". "Есть месяц сейчас на обжалование в кассационном порядке. Воспользуются или нет - тоже посмотрим", - сказал он.
Также он отметил, что ни власти Марокко, ни власти Великобритании не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами ДНР по поводу судьбы осужденных наемников. "На данный момент у меня нет ни одного факта, чтобы власти Великобритании заботились о своих гражданах, обеспокоены были судьбой своих граждан и выходили на кого бы то ни было в ДНР, будь это руководство республики, правоохранительные органы", - подчеркнул Пушилин.
В среду граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко
Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР
предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины
по насильственному захвату власти в ДНР.