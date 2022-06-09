https://ria.ru/20220609/naemniki-1794359055.html

Пушилин назвал смертный приговор иностранным наемникам справедливым

Пушилин назвал смертный приговор иностранным наемникам справедливым - РИА Новости, 09.06.2022

Пушилин назвал смертный приговор иностранным наемникам справедливым

Иностранные наемники, ранее осужденные в Донецкой Народной Республике и приговоренные к смертной казни, не скрывали свои преступления и даже публиковали... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:54

2022-06-09T17:54

2022-06-09T18:06

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иностранные наемники, ранее осужденные в Донецкой Народной Республике и приговоренные к смертной казни, не скрывали свои преступления и даже публиковали свидетельства о них в социальных сетях, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что еще немаловажно, сами преступники, наемники не скрывали свои преступления, и какую-то часть просто брали и опубличивали", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала". Он уточнил, что речь идет не о признании ими своей вины на суде, а о том, что они публиковали свои преступления в социальных сетях.По его словам, все было предсказуемо относительно приговора, высшая мера наказания с учетом их преступлений "логична". "Есть месяц сейчас на обжалование в кассационном порядке. Воспользуются или нет - тоже посмотрим", - сказал он.Также он отметил, что ни власти Марокко, ни власти Великобритании не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами ДНР по поводу судьбы осужденных наемников. "На данный момент у меня нет ни одного факта, чтобы власти Великобритании заботились о своих гражданах, обеспокоены были судьбой своих граждан и выходили на кого бы то ни было в ДНР, будь это руководство республики, правоохранительные органы", - подчеркнул Пушилин. В среду граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр