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Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море - РИА Новости, 09.06.2022
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Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море
Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море - РИА Новости, 09.06.2022
Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море
Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии разрешила порту в Джурджулешты, на юге страны в приоритетном порядке принимать грузы с топливом. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:29
2022-06-09T21:29
молдавия
черное море
дунай (река)
европейский банк реконструкции и развития
румыния
в мире
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КИШИНЕВ, 9 июн – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии разрешила порту в Джурджулешты, на юге страны в приоритетном порядке принимать грузы с топливом.В Молдавии большая часть импорта топлива поступает из Румынии - страны, которая обеспечивает около 70% потребности в нефти за счет импорта из РФ. В среду ряд молдавских СМИ опубликовали снимки автозаправок, которые свидетельствовали об отсутствии бензина или дизельного топлива. Власти страны заверили, что дефицита горючего удастся избежать, а выявленные случаи носят частный характер."Джурджулештский порт должен будет в приоритетном порядке принимать грузы с топливом, предназначенным для импорта в страну. Чтобы получить приоритет, перевозчик должен минимум за 48 часов подать письменный запрос в администрацию терминала, указав объем груза", - говорится в решении комиссии.Джурджулешты – село и порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.
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молдавия, черное море, дунай (река), европейский банк реконструкции и развития, румыния, в мире
21:29 09.06.2022
 
Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море

Власти Молдавии разрешили порту Джурджулешты на юге страны принимать грузы с топливом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июн – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии разрешила порту в Джурджулешты, на юге страны в приоритетном порядке принимать грузы с топливом.
В Молдавии большая часть импорта топлива поступает из Румынии - страны, которая обеспечивает около 70% потребности в нефти за счет импорта из РФ. В среду ряд молдавских СМИ опубликовали снимки автозаправок, которые свидетельствовали об отсутствии бензина или дизельного топлива. Власти страны заверили, что дефицита горючего удастся избежать, а выявленные случаи носят частный характер.
"Джурджулештский порт должен будет в приоритетном порядке принимать грузы с топливом, предназначенным для импорта в страну. Чтобы получить приоритет, перевозчик должен минимум за 48 часов подать письменный запрос в администрацию терминала, указав объем груза", - говорится в решении комиссии.
Джурджулешты – село и порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 17:34
В Европарламенте призвали страны ЕС принять решение по Молдавии и Украине
 
МолдавияЧерное мореДунай (река)Европейский банк реконструкции и развитияРумынияВ мире
 
 
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