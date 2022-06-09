https://ria.ru/20220609/moldaviya-1794419464.html

Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море

Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море - РИА Новости, 09.06.2022

Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии разрешила порту в Джурджулешты, на юге страны в приоритетном порядке принимать грузы с топливом. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T21:29

2022-06-09T21:29

2022-06-09T21:29

молдавия

черное море

дунай (река)

европейский банк реконструкции и развития

румыния

в мире

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КИШИНЕВ, 9 июн – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии разрешила порту в Джурджулешты, на юге страны в приоритетном порядке принимать грузы с топливом.В Молдавии большая часть импорта топлива поступает из Румынии - страны, которая обеспечивает около 70% потребности в нефти за счет импорта из РФ. В среду ряд молдавских СМИ опубликовали снимки автозаправок, которые свидетельствовали об отсутствии бензина или дизельного топлива. Власти страны заверили, что дефицита горючего удастся избежать, а выявленные случаи носят частный характер."Джурджулештский порт должен будет в приоритетном порядке принимать грузы с топливом, предназначенным для импорта в страну. Чтобы получить приоритет, перевозчик должен минимум за 48 часов подать письменный запрос в администрацию терминала, указав объем груза", - говорится в решении комиссии.Джурджулешты – село и порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.

https://ria.ru/20220609/evroparlament-1794352075.html

молдавия

черное море

дунай (река)

румыния

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молдавия, черное море, дунай (река), европейский банк реконструкции и развития, румыния, в мире