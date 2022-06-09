https://ria.ru/20220609/moldaviya-1794419464.html
Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море
Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море - РИА Новости, 09.06.2022
Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море
Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии разрешила порту в Джурджулешты, на юге страны в приоритетном порядке принимать грузы с топливом. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:29
2022-06-09T21:29
2022-06-09T21:29
молдавия
черное море
дунай (река)
европейский банк реконструкции и развития
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 9 июн – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии разрешила порту в Джурджулешты, на юге страны в приоритетном порядке принимать грузы с топливом.В Молдавии большая часть импорта топлива поступает из Румынии - страны, которая обеспечивает около 70% потребности в нефти за счет импорта из РФ. В среду ряд молдавских СМИ опубликовали снимки автозаправок, которые свидетельствовали об отсутствии бензина или дизельного топлива. Власти страны заверили, что дефицита горючего удастся избежать, а выявленные случаи носят частный характер."Джурджулештский порт должен будет в приоритетном порядке принимать грузы с топливом, предназначенным для импорта в страну. Чтобы получить приоритет, перевозчик должен минимум за 48 часов подать письменный запрос в администрацию терминала, указав объем груза", - говорится в решении комиссии.Джурджулешты – село и порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.
https://ria.ru/20220609/evroparlament-1794352075.html
молдавия
черное море
дунай (река)
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, черное море, дунай (река), европейский банк реконструкции и развития, румыния, в мире
Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море
Власти Молдавии разрешили порту Джурджулешты на юге страны принимать грузы с топливом