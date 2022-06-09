https://ria.ru/20220609/literatura-1794331784.html

Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине

Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине - РИА Новости, 09.06.2022

Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине

Отказ от наследия русской культуры приведет Украину к "обнулению" своего будущего, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, потомок великого писателя Петр... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:43

2022-06-09T16:43

2022-06-09T16:43

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от наследия русской культуры приведет Украину к "обнулению" своего будущего, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, потомок великого писателя Петр Толстой, комментируя исключение "Войны и мира" Льва Толстого из украинской школьной программы.Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска."Желанием избавиться не только от "Войны и мира", но и от всего наследия великой русской культуры украинские правители обнуляют будущее собственной страны, выносят Украину за скобки мировой истории", - заявил политик.Толстой подчеркнул, что и русская, и украинская молодежь читали и будут читать "Войну и мир" на всей территории "исторической России"."Очистите Украину от всего русского, и что останется? Ничего. Лишь звенящая пустота. О ней ещё Бродский писал", - резюмировал он.Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, являющий праправнуком великого писателя, заявил РИА Новости, что исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, поскольку это одно из лучших произведений мировой литературы.

https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

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Владимир Лаврентьев

петр толстой, лев толстой (писатель), украина, россия, госдума рф, в мире, образование, литература