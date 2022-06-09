Рейтинг@Mail.ru
Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/literatura-1794331784.html
Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине
Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине
Отказ от наследия русской культуры приведет Украину к "обнулению" своего будущего, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, потомок великого писателя Петр... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:43
2022-06-09T16:43
петр толстой
лев толстой (писатель)
украина
россия
госдума рф
в мире
образование
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7dea7bc8cce617070e81b24422169f7f.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от наследия русской культуры приведет Украину к "обнулению" своего будущего, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, потомок великого писателя Петр Толстой, комментируя исключение "Войны и мира" Льва Толстого из украинской школьной программы.Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска."Желанием избавиться не только от "Войны и мира", но и от всего наследия великой русской культуры украинские правители обнуляют будущее собственной страны, выносят Украину за скобки мировой истории", - заявил политик.Толстой подчеркнул, что и русская, и украинская молодежь читали и будут читать "Войну и мир" на всей территории "исторической России"."Очистите Украину от всего русского, и что останется? Ничего. Лишь звенящая пустота. О ней ещё Бродский писал", - резюмировал он.Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, являющий праправнуком великого писателя, заявил РИА Новости, что исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, поскольку это одно из лучших произведений мировой литературы.
https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_02434d4afd0baa5ad711869cfebd9209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр толстой, лев толстой (писатель), украина, россия, госдума рф, в мире, образование, литература
16:43 09.06.2022
 
Толстой прокомментировал исключение "Войны и мира" из программы на Украине

Депутат Толстой: исключение "Войны и мира" из школьной программы обнулит будущее Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Петр Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от наследия русской культуры приведет Украину к "обнулению" своего будущего, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, потомок великого писателя Петр Толстой, комментируя исключение "Войны и мира" Льва Толстого из украинской школьной программы.
Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска.
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 09:38Специальная военная операция на Украине
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке
"Желанием избавиться не только от "Войны и мира", но и от всего наследия великой русской культуры украинские правители обнуляют будущее собственной страны, выносят Украину за скобки мировой истории", - заявил политик.
Толстой подчеркнул, что и русская, и украинская молодежь читали и будут читать "Войну и мир" на всей территории "исторической России".
"Очистите Украину от всего русского, и что останется? Ничего. Лишь звенящая пустота. О ней ещё Бродский писал", - резюмировал он.
Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, являющий праправнуком великого писателя, заявил РИА Новости, что исключение романа Льва Толстого "Война и мир" из школьной программы на Украине обеднит школьников, поскольку это одно из лучших произведений мировой литературы.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике
 
Петр ТолстойЛев Толстой (писатель)УкраинаРоссияГосдума РФВ миреОбразованиеЛитература
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала