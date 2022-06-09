https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794362388.html
Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин
Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин
Борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:05
2022-06-09T18:05
2022-06-09T18:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирусы
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794353909_0:195:3295:2048_1920x0_80_0_0_4117cdbaead0b3829fbad1e3a65cbfd0.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."То, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусной инфекцией – активной фазой борьбы, эта борьба еще продолжается, но тем не менее, это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах", - сказал президент.По его словам, медицина - одно из тех направлениях, по которым можно признать усилия государства успешными. "Результат есть", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794353909_262:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_61f60f726980a694128dfaf82b43727b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирусы, владимир путин, россия
Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин
Путин на встрече с молодыми предпринимателями: борьба с коронавирусом еще продолжается