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Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794362388.html
Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин
Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин
Борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:05
2022-06-09T18:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирусы
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."То, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусной инфекцией – активной фазой борьбы, эта борьба еще продолжается, но тем не менее, это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах", - сказал президент.По его словам, медицина - одно из тех направлениях, по которым можно признать усилия государства успешными. "Результат есть", - добавил Путин.
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коронавирус в россии, коронавирусы, владимир путин, россия
18:05 09.06.2022
 
Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин

Путин на встрече с молодыми предпринимателями: борьба с коронавирусом еще продолжается

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"То, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусной инфекцией – активной фазой борьбы, эта борьба еще продолжается, но тем не менее, это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах", - сказал президент.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 14:45Распространение коронавируса
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19
По его словам, медицина - одно из тех направлениях, по которым можно признать усилия государства успешными. "Результат есть", - добавил Путин.
 
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