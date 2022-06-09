https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794362388.html

Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин

Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Борьба с коронавирусом еще продолжается, заявил Путин

Борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:05

2022-06-09T18:05

2022-06-09T18:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирусы

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794353909_0:195:3295:2048_1920x0_80_0_0_4117cdbaead0b3829fbad1e3a65cbfd0.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."То, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусной инфекцией – активной фазой борьбы, эта борьба еще продолжается, но тем не менее, это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах", - сказал президент.По его словам, медицина - одно из тех направлениях, по которым можно признать усилия государства успешными. "Результат есть", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коронавирус в россии, коронавирусы, владимир путин, россия