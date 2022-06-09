https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794190769.html

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 226 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:29

2022-06-09T11:29

2022-06-09T11:29

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 226 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 290 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 772 881 случая коронавируса, выздоровели 2 582 155 человек, умерли 43 853 человека.

https://ria.ru/20220609/covid-1794086823.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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