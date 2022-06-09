https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794190769.html
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 226 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:29
2022-06-09T11:29
2022-06-09T11:29
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 226 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 290 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 772 881 случая коронавируса, выздоровели 2 582 155 человек, умерли 43 853 человека.
https://ria.ru/20220609/covid-1794086823.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 226 новых случаев COVID-19, 14 человек умерли