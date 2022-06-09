https://ria.ru/20220609/korniliy-1794245907.html
Биография митрополита Корнилия
Биография митрополита Корнилия - РИА Новости, 09.06.2022
Биография митрополита Корнилия
Митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Константин Иванович Титов) родился 1 августа 1947 года в подмосковном... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:46
2022-06-09T13:46
2022-06-09T13:46
справки
русская православная церковь
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
культура
новости культуры
гуманитарная помощь
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Митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Константин Иванович Титов) родился 1 августа 1947 года в подмосковном Орехово-Зуеве в старообрядческой семье. Окончил техникум, Московский автомеханический институт в 1976 году.Трудовую деятельность начал после окончания восьми классов средней школы, устроившись работать учеником токаря на Литейно-механическом заводе Орехово-Зуевского хлопчатобумажного комбината. Трудился до 1997 года на разных должностях, совмещая работу с учебой. Последние годы работал начальником отдела технического контроля завода.В 1991 году был избран председателем церковного совета Орехово-Зуевской старообрядческой общины храма Рождества Пресвятой Богородицы. В мае 1997 года, оставив светскую работу, он дал обет безбрачия и был поставлен в сан диакона. В марте 2004 года в Москве в Покровском кафедральном соборе был рукоположен в сан священника. Местом его служения был назначен храм Рождества Богородицы в Орехово-Зуеве, где он исполнял обязанности второго священника.В октябре 2004 года избран кандидатом в епископы на Казанско-Вятскую кафедру. 14 марта 2005 года принял иноческий постриг с наречением имени Корнилий.В мае 2005 года в Покровском кафедральном соборе был рукоположен в сан епископа. 21 июля того же года был совершен чин его восхождения на Казанскую кафедру. В октябре 2005 года на Освященном Соборе, собравшемся в Москве для выборов нового предстоятеля вместо упокоившегося митрополита Андриана, избран митрополитом Московским и всея Руси. Митрополит Корнилий возвел в священные степени более 50 священников, диаконов, более ста чтецов и свещеносцев, освятил большое количество храмов. Он с большим вниманием относится к почитанию святых мест, связанных с историей старообрядчества, возглавляет традиционные крестные ходы, служит молебны и литии. Посещал скит, где проживает отшельница Агафья Лыкова.В годы предстоятельства митрополита Корнилия активно развивается издательская деятельность, был создан Музейно-архивно-библиотечный отдел Митрополии, появилась церемония награждения авторов, издателей, журналистов за вклад в публицистическую, творческую, информационную и просветительскую деятельность, посвященную теме старообрядчества. Как глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий позиционирует себя в качестве сторонника продолжения курса преодоления изоляции старообрядчества от современной духовной и культурной жизни России. Митрополит Корнилий является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В 2013 году президент РФ наградил митрополита Московского и всея Руси Корнилия орденом Дружбы. 9 июня 2022 года митрополиту Московскому и всея Руси присуждена Государственная премия России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2021 год. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, русская православная церковь, митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), культура, новости культуры, гуманитарная помощь
Митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Константин Иванович Титов) родился
1 августа 1947 года в подмосковном Орехово-Зуеве в старообрядческой семье.
Окончил техникум, Московский автомеханический институт в 1976 году.
Трудовую деятельность начал после окончания восьми классов средней школы, устроившись работать учеником токаря на Литейно-механическом заводе Орехово-Зуевского хлопчатобумажного комбината. Трудился до 1997 года на разных должностях, совмещая работу с учебой. Последние годы работал начальником отдела технического контроля завода.
В 1991 году был избран председателем церковного совета Орехово-Зуевской старообрядческой общины храма Рождества Пресвятой Богородицы.
В мае 1997 года, оставив светскую работу, он дал обет безбрачия и был поставлен в сан диакона.
В марте 2004 года в Москве в Покровском кафедральном соборе был рукоположен в сан священника. Местом его служения был назначен храм Рождества Богородицы в Орехово-Зуеве, где он исполнял обязанности второго священника.
В октябре 2004 года избран кандидатом в епископы на Казанско-Вятскую кафедру.
14 марта 2005 года принял иноческий постриг с наречением имени Корнилий.
В мае 2005 года в Покровском кафедральном соборе был рукоположен в сан епископа. 21 июля того же года был совершен чин его восхождения на Казанскую кафедру. В октябре 2005 года на Освященном Соборе, собравшемся в Москве для выборов нового предстоятеля вместо упокоившегося митрополита Андриана, избран митрополитом Московским и всея Руси.
Митрополит Корнилий возвел в священные степени более 50 священников, диаконов, более ста чтецов и свещеносцев, освятил большое количество храмов. Он с большим вниманием относится к почитанию святых мест, связанных с историей старообрядчества, возглавляет традиционные крестные ходы, служит молебны и литии. Посещал скит, где проживает отшельница Агафья Лыкова.
В годы предстоятельства митрополита Корнилия активно развивается издательская деятельность
, был создан Музейно-архивно-библиотечный отдел Митрополии, появилась церемония награждения авторов, издателей, журналистов за вклад в публицистическую, творческую, информационную и просветительскую деятельность, посвященную теме старообрядчества.
Как глава
Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий позиционирует себя в качестве сторонника продолжения курса преодоления изоляции старообрядчества от современной духовной и культурной жизни России.
Митрополит Корнилий является
членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.
В 2013 году президент РФ наградил митрополита Московского и всея Руси Корнилия орденом Дружбы
.
9 июня 2022 года
митрополиту Московскому и всея Руси присуждена Государственная премия России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2021 год.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников