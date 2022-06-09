https://ria.ru/20220609/jazz-1794330753.html
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год - РИА Новости, 09.06.2022
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год
Неделя джаза в Москве станет ежегодным событием, сообщил Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению I Московского международного джазового... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:09
2022-06-09T17:09
2022-06-09T17:09
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музыка
джаз
игорь бутман
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Неделя джаза в Москве станет ежегодным событием, сообщил Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению I Московского международного джазового фестиваля.Смотр станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза. На фестивале выступят более 700 артистов. Концерты открытия и закрытия пройдут на сцене Зала "Зарядье". Также на протяжении пяти дней знаменитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье" и "Музеон", Новопушкинском сквере, на ВДНХ и даже на Центральном рынке.Гостей ждет масштабная музыкальная программа в ведущих джазовых клубах столицы, Просветительская программа совместно с Обществом "Знание" в парке "Музеон" и серия лекций в саду "Эрмитаж".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, зарядье, музеон, москва, музыка, джаз, игорь бутман, звезды, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), вднх
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год, рассказал Игорь Бутман
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Неделя джаза в Москве станет ежегодным событием, сообщил Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению I Московского международного джазового фестиваля.
"Джазу посвящена целая неделя, благодаря нашим усилиям и усилиям министерства культуры это масштабное событие назрело. И вот с 13 по 19 июня пройдет фестиваль" — сказал музыкант.
Смотр станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза. На фестивале выступят более 700 артистов.
Концерты открытия и закрытия пройдут на сцене Зала "Зарядье". Также на протяжении пяти дней знаменитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье" и "Музеон", Новопушкинском сквере, на ВДНХ и даже на Центральном рынке.
Гостей ждет масштабная музыкальная программа в ведущих джазовых клубах столицы, Просветительская программа совместно с Обществом "Знание" в парке "Музеон" и серия лекций в саду "Эрмитаж".