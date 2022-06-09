https://ria.ru/20220609/jazz-1794330753.html

Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год

Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год - РИА Новости, 09.06.2022

Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год

Неделя джаза в Москве станет ежегодным событием, сообщил Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению I Московского международного джазового... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:09

2022-06-09T17:09

2022-06-09T17:09

культура

новости культуры

зарядье

музеон

москва

музыка

джаз

игорь бутман

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Неделя джаза в Москве станет ежегодным событием, сообщил Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению I Московского международного джазового фестиваля.Смотр станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза. На фестивале выступят более 700 артистов. Концерты открытия и закрытия пройдут на сцене Зала "Зарядье". Также на протяжении пяти дней знаменитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье" и "Музеон", Новопушкинском сквере, на ВДНХ и даже на Центральном рынке.Гостей ждет масштабная музыкальная программа в ведущих джазовых клубах столицы, Просветительская программа совместно с Обществом "Знание" в парке "Музеон" и серия лекций в саду "Эрмитаж".

https://ria.ru/20220608/konkurs-1793968780.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, зарядье, музеон, москва, музыка, джаз, игорь бутман, звезды, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), вднх