Рейтинг@Mail.ru
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220609/jazz-1794330753.html
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год - РИА Новости, 09.06.2022
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год
Неделя джаза в Москве станет ежегодным событием, сообщил Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению I Московского международного джазового... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:09
2022-06-09T17:09
культура
новости культуры
зарядье
музеон
москва
музыка
джаз
игорь бутман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786010885_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_cf113081396cc994b57a703f01ddbb1b.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Неделя джаза в Москве станет ежегодным событием, сообщил Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению I Московского международного джазового фестиваля.Смотр станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза. На фестивале выступят более 700 артистов. Концерты открытия и закрытия пройдут на сцене Зала "Зарядье". Также на протяжении пяти дней знаменитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье" и "Музеон", Новопушкинском сквере, на ВДНХ и даже на Центральном рынке.Гостей ждет масштабная музыкальная программа в ведущих джазовых клубах столицы, Просветительская программа совместно с Обществом "Знание" в парке "Музеон" и серия лекций в саду "Эрмитаж".
https://ria.ru/20220608/konkurs-1793968780.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786010885_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_8bb29527f31e027574924d7af2dc2fbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, зарядье, музеон, москва, музыка, джаз, игорь бутман, звезды, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), вднх
17:09 09.06.2022
 
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год

Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год, рассказал Игорь Бутман

© Фото : пресс-служба Moscow Jazz FestivalMoscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : пресс-служба Moscow Jazz Festival
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Неделя джаза в Москве станет ежегодным событием, сообщил Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению I Московского международного джазового фестиваля.

"Джазу посвящена целая неделя, благодаря нашим усилиям и усилиям министерства культуры это масштабное событие назрело. И вот с 13 по 19 июня пройдет фестиваль" — сказал музыкант.

Смотр станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза. На фестивале выступят более 700 артистов.
Концерты открытия и закрытия пройдут на сцене Зала "Зарядье". Также на протяжении пяти дней знаменитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье" и "Музеон", Новопушкинском сквере, на ВДНХ и даже на Центральном рынке.
Гостей ждет масштабная музыкальная программа в ведущих джазовых клубах столицы, Просветительская программа совместно с Обществом "Знание" в парке "Музеон" и серия лекций в саду "Эрмитаж".
Пианист Денис Мацуев выступает на концерте в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 13:32Культура
Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова
 
КультураНовости культурыЗарядьеМузеонМоскваМузыкаджазИгорь БутманзвездыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала