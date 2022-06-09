https://ria.ru/20220609/istoriya-1794139148.html
ВЦИОМ узнал мнение россиян о заслугах Петра I
ВЦИОМ узнал мнение россиян о заслугах Петра I - РИА Новости, 09.06.2022
ВЦИОМ узнал мнение россиян о заслугах Петра I
Россияне считают основной заслугой Петра I возрождение армии и флота, а также сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга, говорится в исследовании... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T06:08
2022-06-09T06:08
2022-06-09T09:41
общество
петр i
россия
вциом
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне считают основной заслугой Петра I возрождение армии и флота, а также сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I."Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого россияне говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу России, прежде всего речь идет о возрождении армии и флота (36%), сотрудничестве с Европой (13%) и основании города на Неве (9%). Россияне вспоминали также военные победы: Полтавскую битву; выход к Балтийскому морю; развитие экономики и укрепление государственности; культурное развитие и рост авторитета Российской империи на международной арене", - говорится в сообщении.Так, заслуги Петра I в области кораблестроения и военных побед чаще вспоминают мужчины (39%) и респонденты старшего возраста (48-38% в группе старше 45 лет), уточняется в исследовании. Молодежь 18-24 лет чаще вспоминает о том, что он "прорубил окно в Европу" (20%).Как пояснила РИА Новости советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, если для живших в эпоху Петра проводимые им реформы чаще связывались с изменением бытовых привычек, доставляли дискомфорт и воспринимались как проявления тирании, то для россиян сегодня его деятельность ассоциируется с позитивными итогами."Разные периоды прохождения первичной социализации влияют на восприятие деятельности Петра Первого. Для представителей более старшего поколения большее значение имеют его вклад в укрепление государственности и технологическое развитие страны, развитие армии и флота. В то время же время молодежь, с рождения включенная в глобальную информационную сеть, чаще воспринимающая себя в качества "граждан мира", особо выделяет выстраивание культурных и экономических связей с европейскими странами", - уточнила Михайлова."Ну, и конечно, основание неизменно лидирующего в рейтингах туристической привлекательности российских городов Санкт-Петербурга усиливает эмоциональное позитивно окрашенное отношение к этому великому правителю", - заключила она.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220609/petr-1793767253.html
https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, петр i, россия, вциом
06:08 09.06.2022 (обновлено: 09:41 09.06.2022)
ВЦИОМ узнал мнение россиян о заслугах Петра I
ВЦИОМ: россияне называют возрождение армии и флота основной заслугой Петра I
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне считают основной заслугой Петра I возрождение армии и флота, а также сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно указу президента РФ Владимира Путина
, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I
.
"Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого россияне говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу России, прежде всего речь идет о возрождении армии и флота (36%), сотрудничестве с Европой
(13%) и основании города на Неве
(9%). Россияне вспоминали также военные победы: Полтавскую битву; выход к Балтийскому морю
; развитие экономики и укрепление государственности; культурное развитие и рост авторитета Российской империи
на международной арене", - говорится в сообщении.
Так, заслуги Петра I в области кораблестроения и военных побед чаще вспоминают мужчины (39%) и респонденты старшего возраста (48-38% в группе старше 45 лет), уточняется в исследовании. Молодежь 18-24 лет чаще вспоминает о том, что он "прорубил окно в Европу" (20%).
Как пояснила РИА Новости советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, если для живших в эпоху Петра проводимые им реформы чаще связывались с изменением бытовых привычек, доставляли дискомфорт и воспринимались как проявления тирании, то для россиян сегодня его деятельность ассоциируется с позитивными итогами.
"Разные периоды прохождения первичной социализации влияют на восприятие деятельности Петра Первого. Для представителей более старшего поколения большее значение имеют его вклад в укрепление государственности и технологическое развитие страны, развитие армии и флота. В то время же время молодежь, с рождения включенная в глобальную информационную сеть, чаще воспринимающая себя в качества "граждан мира", особо выделяет выстраивание культурных и экономических связей с европейскими странами", - уточнила Михайлова.
"Ну, и конечно, основание неизменно лидирующего в рейтингах туристической привлекательности российских городов Санкт-Петербурга усиливает эмоциональное позитивно окрашенное отношение к этому великому правителю", - заключила она.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 3 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.