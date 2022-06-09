https://ria.ru/20220609/istoriya-1794139148.html

ВЦИОМ узнал мнение россиян о заслугах Петра I

ВЦИОМ узнал мнение россиян о заслугах Петра I - РИА Новости, 09.06.2022

ВЦИОМ узнал мнение россиян о заслугах Петра I

Россияне считают основной заслугой Петра I возрождение армии и флота, а также сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга, говорится в исследовании... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T06:08

2022-06-09T06:08

2022-06-09T09:41

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петр i

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне считают основной заслугой Петра I возрождение армии и флота, а также сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I."Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого россияне говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу России, прежде всего речь идет о возрождении армии и флота (36%), сотрудничестве с Европой (13%) и основании города на Неве (9%). Россияне вспоминали также военные победы: Полтавскую битву; выход к Балтийскому морю; развитие экономики и укрепление государственности; культурное развитие и рост авторитета Российской империи на международной арене", - говорится в сообщении.Так, заслуги Петра I в области кораблестроения и военных побед чаще вспоминают мужчины (39%) и респонденты старшего возраста (48-38% в группе старше 45 лет), уточняется в исследовании. Молодежь 18-24 лет чаще вспоминает о том, что он "прорубил окно в Европу" (20%).Как пояснила РИА Новости советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, если для живших в эпоху Петра проводимые им реформы чаще связывались с изменением бытовых привычек, доставляли дискомфорт и воспринимались как проявления тирании, то для россиян сегодня его деятельность ассоциируется с позитивными итогами."Разные периоды прохождения первичной социализации влияют на восприятие деятельности Петра Первого. Для представителей более старшего поколения большее значение имеют его вклад в укрепление государственности и технологическое развитие страны, развитие армии и флота. В то время же время молодежь, с рождения включенная в глобальную информационную сеть, чаще воспринимающая себя в качества "граждан мира", особо выделяет выстраивание культурных и экономических связей с европейскими странами", - уточнила Михайлова."Ну, и конечно, основание неизменно лидирующего в рейтингах туристической привлекательности российских городов Санкт-Петербурга усиливает эмоциональное позитивно окрашенное отношение к этому великому правителю", - заключила она.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220609/petr-1793767253.html

https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html

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общество, петр i, россия, вциом