https://ria.ru/20220609/grazhdanstvo-1794316796.html
В Раду внесли законопроект о лишении гражданства за госизмену
В Раду внесли законопроект о лишении гражданства за госизмену - РИА Новости, 09.06.2022
В Раду внесли законопроект о лишении гражданства за госизмену
Законопроект о лишении гражданства Украины за госизмену внесен в Верховную раду. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:07
2022-06-09T16:07
2022-06-09T16:34
в мире
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верховная рада украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект о лишении гражданства Украины за госизмену внесен в Верховную раду.Проект закона под названием "О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины относительно лишения гражданства Украины за государственную измену" зарегистрирован на сайте Рады в четверг. Его инициатор - депутат от президентской партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых. Текст документа пока отсутствует.Ранее в Госбюро расследований Украины заявляли, что с 24 февраля в стране заведено более 420 дел по статьям "госизмена" и "коллаборационизм".Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее сообщало о разоблачении Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов). Позже НАБУ объявило Кузьминых в розыск из-за его систематической неявки на вызовы правоохранительных органов и отсутствия по месту жительства. Сам депутат заявил, что узнал из интернета об объявлении его в розыск, по его словам, он не скрывается от следствия.
https://ria.ru/20220609/konfiskatsiya-1794198297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
16:07 09.06.2022 (обновлено: 16:34 09.06.2022)
В Раду внесли законопроект о лишении гражданства за госизмену
В Раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины за госизмену