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Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле
Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле - РИА Новости, 09.06.2022
Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле
Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет церемонию вручения Государственных премий, она состоится в Кремле в Георгиевском зале, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:25
2022-06-09T13:25
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет церемонию вручения Государственных премий, она состоится в Кремле в Георгиевском зале, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин подписал несколько указов о присуждении Госпремий РФ за выдающиеся достижения в соответствующих областях… Собственно (вручение) медалей героя труда РФ и знаков лауреатов Госпремий состоится 12 июня в наш национальный день – в День России, в полдень в Кремле… В Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале", - сказал Песков.Ранее Путин подписал указы о присуждении Госпремий в области литературы и искусства 2021 года, в области науки и технологий, за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, общество
13:25 09.06.2022
 
Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле

Президент Путин 12 июня проведет церемонию вручения Государственных премий в Кремле

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет церемонию вручения Государственных премий, она состоится в Кремле в Георгиевском зале, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин подписал несколько указов о присуждении Госпремий РФ за выдающиеся достижения в соответствующих областях… Собственно (вручение) медалей героя труда РФ и знаков лауреатов Госпремий состоится 12 июня в наш национальный день – в День России, в полдень в Кремле… В Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале", - сказал Песков.
Ранее Путин подписал указы о присуждении Госпремий в области литературы и искусства 2021 года, в области науки и технологий, за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
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