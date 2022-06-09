https://ria.ru/20220609/gospremiya-1794241239.html

Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле

Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле - РИА Новости, 09.06.2022

Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле

Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет церемонию вручения Государственных премий, она состоится в Кремле в Георгиевском зале, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:25

2022-06-09T13:25

2022-06-09T13:25

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет церемонию вручения Государственных премий, она состоится в Кремле в Георгиевском зале, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин подписал несколько указов о присуждении Госпремий РФ за выдающиеся достижения в соответствующих областях… Собственно (вручение) медалей героя труда РФ и знаков лауреатов Госпремий состоится 12 июня в наш национальный день – в День России, в полдень в Кремле… В Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале", - сказал Песков.Ранее Путин подписал указы о присуждении Госпремий в области литературы и искусства 2021 года, в области науки и технологий, за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

https://ria.ru/20220602/kreml-1792521779.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, общество