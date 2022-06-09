https://ria.ru/20220609/gospremiya-1794241239.html
Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле
Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле - РИА Новости, 09.06.2022
Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле
Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет церемонию вручения Государственных премий, она состоится в Кремле в Георгиевском зале, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:25
2022-06-09T13:25
2022-06-09T13:25
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет церемонию вручения Государственных премий, она состоится в Кремле в Георгиевском зале, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин подписал несколько указов о присуждении Госпремий РФ за выдающиеся достижения в соответствующих областях… Собственно (вручение) медалей героя труда РФ и знаков лауреатов Госпремий состоится 12 июня в наш национальный день – в День России, в полдень в Кремле… В Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале", - сказал Песков.Ранее Путин подписал указы о присуждении Госпремий в области литературы и искусства 2021 года, в области науки и технологий, за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
https://ria.ru/20220602/kreml-1792521779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, общество
Путин проведет церемонию вручения Госпремий в Кремле
Президент Путин 12 июня проведет церемонию вручения Государственных премий в Кремле